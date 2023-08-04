مضادة للالتهابات وتساعد فى إنقاص الوزن.. اعرف فوائد الكمثرى

كتب حسام الشقويرى

تحتوي الكمثرى على خصائص مضادة للالتهابات ، وتساعدك على إنقاص الوزن وزيادة مستويات الطاقة لديك. كما أنها مفيدة في فطام الأطفال والحماية من الجذور الحرة الضارة للجسم. وهذه الفاكهة الخضراء غنية بالعديد من الفوائد لصحتك ومن السهل جدًا إضافتها إلى نظامك الغذائي. وفقا لما نشره موقع . healthifyme

كما توفر لك كل كمثرى أيضًا كميات صغيرة من فيتامين أ وحمض الفوليك والنياسين. يعزز فيتامين أ التئام الجروح وهو مفيد لبشرتك. في نفس الوقت ، الفولات والنياسين ضروريان للوظيفة الخلوية وإنتاج الطاقة.

وفاكهة الكمثرى لها العديد من الفوائد الصحية لقلبك. يمكن لمضادات الأكسدة البروسيانيدين الموجودة في الكمثرى أن تصلب أنسجة القلب. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي تناول ثمار الكمثرى أيضًا إلى خفض مستويات LDL (الكوليسترول السيئ) وزيادة مستويات HDL (الكوليسترول الجيد). تحتوي قشور الكمثرى أيضًا على مضادات الأكسدة التي تسمى كيرسيتين ، والتي تحتوي على مستويات مضادة للالتهابات وتساعد على الوقاية من أمراض القلب عن طريق التحكم في ضغط الدم ومستويات الكوليسترول. كما تبين أن تناول الكمثرى بانتظام يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

والكمثرى منخفضة في السعرات الحرارية ونسبة عالية من الماء والألياف. وبالتالي ، فإن تناول الكمثرى يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع ، مما يجعلها أطعمة مثالية لإنقاص الوزن. على سبيل المثال ، في دراسة أجريت على مدى 12 أسبوعًا ، فقد 40 بالغًا حوالي 1.1 بوصة من محيط الخصر بمجرد تناول اثنين من الكمثرى يوميًا. أثبتت دراسة أخرى استمرت 10 أسابيع أن النساء اللواتي يأكلن ثلاثة كمثرى في اليوم يمكن أن يفقدن 0.84 كجم في المتوسط في ثلاثة أسابيع.