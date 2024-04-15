بالألياف والدهون الصحية .. كيف تقى نفسك من السرطان

كتب حسام الشقويرى

بعض عوامل خطر الإصابة بالسرطان، مثل الوراثة والبيئة، خارجة عن سيطرتك، لكن الأبحاث تشير إلى أن حوالي 70٪ من خطر الإصابة بالسرطان مدى الحياة هو في حدود قدرتك على التغيير، بما في ذلك نظامك الغذائي، وتجنب السجائر والحد من الكحول والوصول إلى وزن صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام للوقاية من السرطان، وفقًا لما نشره موقع helpguide

طرق بسيطة لبناء النظام الغذائي الخاص بك للوقاية من السرطان

لتقليل خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان - بالإضافة إلى الأمراض الخطيرة الأخرى - عليك بناء نظامك الغذائي حول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة والمكسرات والفاصوليا والحبوب الكاملة والدهون الصحية، وفي الوقت نفسه، حاول الحد من كمية الأطعمة المصنعة والمقلية والدهون غير الصحية والسكريات والكربوهيدرات المكررة التي تستهلكها.

كما يمكن تقليل المخاطر الخاصة بك مع مضادات الأكسدة عند تناول الأطعمة النباتية الغنية بالمواد المغذية المعروفة باسم مضادات الأكسدة التي تعزز جهاز المناعة لديك وتساعد على الحماية من الخلايا السرطانية.

والوجبات الغذائية الغنية بالفاكهة قد تقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة والرئة وتناول الخضروات التي تحتوي على الكاروتينات، مثل الجزر وكرنب بروكسل والقرع، قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة والفم والبلعوم والحنجرة.

والوجبات الغذائية الغنية بالخضراوات غير النشوية، مثل البروكلي والسبانخ والفاصوليا، قد تساعد في الحماية من سرطان المعدة والمريء، وتناول البرتقال والتوت والبازلاء والفلفل الحلو والخضر الورقية الداكنة وغيرها من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C قد يحمي أيضًا من سرطان المريء.



والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من اللايكوبين، مثل الطماطم والجوافة والبطيخ، قد تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

وتوجد الألياف، في الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة وتلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على نظافة الجهاز الهضمي وصحته. فهى تساعد على إبقاء المركبات المسببة للسرطان تتحرك عبر الجهاز الهضمي قبل أن تسبب ضررًا، ويساعد تناول نظام غذائي غني بالألياف في الوقاية من سرطان القولون والمستقيم وغيره من أنواع سرطان الجهاز الهضمي الشائعة، بما في ذلك المعدة والفم والبلعوم.

وتناول نظام غذائي غني بالدهون يزيد من خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان. لكن الأنواع الصحية من الدهون قد تحمي بالفعل من السرطان.

ولذلك تجنب الدهون المتحولة أو الزيوت المهدرجة جزئيًا الموجودة في الأطعمة المعبأة والمقلية مثل البسكويت والمقرمشات والكعك وقشور الفطائر وعجينة البيتزا والبطاطس المقلية والدجاج المقلي وقشور التاكو الصلبة، وأضف المزيد من الدهون غير المشبعة من الأسماك وزيت الزيتون والمكسرات والأفوكادو. يمكن للأحماض الدهنية أوميجا 3 الموجودة في سمك السلمون والتونة وبذور الكتان أن تحارب الالتهابات وتدعم صحة الدماغ والقلب.