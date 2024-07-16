كيف تحمى مضادات الأكسدة بشرتنا؟ تناول هذه الأطعمة

كتبت مروة هريدى

عندما يتعلق الأمر بالبشرة، تلعب الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة دورًا رئيسيًا، فقد ثبت أن مضادات الأكسدة تساعد في الحفاظ على صحة البشرة وتعزيز نضارتها بسبب قدرتها على تحييد الجذور الحرة، وهي جزيئات غير مستقرة يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا وتؤدي إلى الشيخوخة المبكرة ومشاكل الجلد الأخرى، ويرصد تقرير موقع "تايمز أوف انديا"، أطعمة غنية بمضادات الأكسدة يمكن أن تساعد في تعزيز توهج البشرة بشكل طبيعي.

أهم هذه الأطعمة



البروكلي



يحتوي على فيتامينات C وE، إلى جانب مضادات الأكسدة الأخرى التي تساعد على حماية البشرة من التلف وتعزيز صحتها.

الفراولة



ثبت أن الفراولة غنية بفيتامين C وحمض الإلاجيك، حيث تساعد الفراولة على منع تدمير الكولاجين والحماية من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

التوت الأزرق



غنى بفيتامينات A وC، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين، التي تساعد على حماية البشرة من التلف والشيخوخة.

السبانخ



تحتوي هذه الأوراق الخضراء على نسبة عالية من فيتامينات A و C وE، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين، والتي تساعد على إصلاح خلايا الجلد والحفاظ شباب البشرة.

الأفوكادو



يحتوي الأفوكادو على فيتامينات E وC، وكلاهما ضروري لصحة البشرة، كما تساعد الأحماض الدهنية الموجودة فيه على ترطيب البشرة.

المكسرات

المكسرات مثل اللوز والجوز، غنية بفيتامين E وأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تساعد على حماية البشرة من التلف التأكسدي والحفاظ على ترطيبها.

البطاطا الحلوة



ثبت أن البطاطا الحلوة تحتوي على نسبة عالية من البيتا كاروتين، الذي يحوله الجسم إلى فيتامين A، مما يساعد في الحفاظ على صحة الجلد وإصلاح الخلايا.

الطماطم

وبحسب الخبراء، تحتوي الطماطم على الليكوبين، وهو مضاد للأكسدة يساعد على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس وقد يحسن ملمس البشرة.

الجزر

غني بالبيتا كاروتين وفيتامين A، اللذين يساعدان على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس وتحسين لونها.



الشوكولاتة الداكنة



غنية بالفلافونويدات، التي يمكنها تحسين ترطيب البشرة، وتحميها من أضرار أشعة الشمس.

الفلفل الحلو



بحسب خبراء الصحة، فإن الفلفل الأحمر والأصفر غنيان بفيتامينات C وA، اللذين يساعدان في الحفاظ على البشرة مشدودة وشبابية.