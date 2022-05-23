الدهون الصحية.. 5 فوائد لتناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية

كتبت إيناس البنا

ليست كل الدهون ضارة بصحتك، تلعب أحماض أوميجا 3 الدهنية على وجه الخصوص أدوارًا مهمة مختلفة في جسمك وتوفر العديد من الفوائد الصحية، يعتبر تناول الأحماض الدهنية أوميجا 3 ضروريًا لصحة الدماغ وصحة القلب والجهاز المناعي.

وفقا لموقع " healthline"، تشمل الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية الأسماك الغنية بالأوميجا 3 والجوز وبذور الكتان وزيت الكانولا.

هناك ثلاثة أنواع من أحماض أوميجا 3 الدهنية: حمض اللينولينيك (ALA) الموجود في الزيوت النباتية وحمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA)، وكلاهما موجود بشكل شائع في الزيوت البحرية.

الفوائد الصحية لتناول أحماض أوميجا 3 الدهنية



فيما يلي 5 فوائد صحية لأحماض أوميجا 3 الدهنية:

يحارب الاكتئاب والقلق



الاكتئاب والقلق من الاضطرابات النفسية الشائعة، وفقًا للدراسات، فإن الأشخاص الذين يستهلكون أوميجا 3 بانتظام هم أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب، يساعد تناول مكملات أوميجا 3 أيضًا على تحسين الأعراض لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب أو القلق.

يحسن صحة العين



يعد حمض أوميحا 3 الدهني، مكونًا هيكليًا رئيسيًا لشبكية العين، قد يسبب نقصه مشاكل في الرؤية، وقد يساعد الحصول على كمية كافية من أوميجا 3 في منع التنكس البقعي الذي يمكن أن يسبب ضعف البصر والعمى.

يعزز صحة دماغ الجنين



إذا كنت حاملاً، تأكدي من أنك تحصلين على ما يكفي من أوميجا 3، فهى ضرورية لنمو دماغ طفلك وتطوره. تمثل 40٪ من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة في دماغك، وقد يؤدي الحصول على كمية كافية من أوميغا 3 أثناء الحمل إلى تحسين ذكاء طفلك وتقليل مخاطر إصابته بعدة أمراض.

يمنع أمراض القلب



أظهر الباحثون وجود ارتباط بين استهلاك أحماض أوميجا 3 الدهنية وانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب. يمكن لأوميجا 3 أن تقلل من مستويات الدهون الثلاثية وضغط الدم وتحمي من الالتهابات - جميع عوامل الخطر لأمراض القلب، يمكن لأوميجا 3 أيضًا أن تمنع الصفائح الدموية من التكتل معًا وتمنع تكوين جلطات الدم الضارة.

يقلل من أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند الأطفال



اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) هو اضطراب عقلي شائع بين الأطفال، يتميز بعدم الانتباه وفرط النشاط والاندفاع. كشفت العديد من الدراسات أن مكملات أوميجا 3 يمكن أن تقلل من أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال. تعمل الدهون الصحية أيضًا على تحسين الانتباه وتقليل فرط النشاط والاندفاع والعدوانية.