اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 أبريل 2024 06:07 م
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حصاد الوزارات.. الأوقاف تعلن خطباء عيد الفطر المبارك بالساحات والمساجد الكبرى

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 05:00 م
حصاد الوزارات.. الأوقاف تعلن خطباء عيد الفطر المبارك بالساحات والمساجد الكبرى صلاة العيد - أرشيفية
إعداد - محمد جاد

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 

مسئولون بالصحة يطمئنون على حالة المرضى ويستطلعون رضاهم عن خدمة التأمين لصحى بالدقى

وزير الزراعة يهنئ فلاحى مصر والعاملين بالقطاع الزراعى بعيد الفطر المبارك

وزيرة الهجرة تستقبل عددا من أعضاء الجالية المصرية في نيويورك

وزارة الأوقاف تعلن خطباء عيد الفطر المبارك بالساحات والمساجد الكبرى

وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر المبارك

وزارة الصحة: تشديد الرقابة على منشأت تداول الأسماك المملحة والمدخنة

مستشار وزير الزراعة: أطلقنا عدة مبادرات لضمان زيادة إنتاجية المحاصيل

أهم توصيات وزارة الزراعة لمحصول بنجر السكر فى شهر أبريل

وزارة التعليم: التزام واضعوا أسئلة امتحان نهاية العام بمواصفة الورقة الامتحانية

وزارة الزراعة: حديقة الأسماك بالجبلاية تنتهى من استعداداتها لعيد الفطر

التضامن: استمرار الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" خلال عيد الفطر

وزارة الصحة تكشف أضرار الإفراط فى تناول كعك العيد

وزارة العمل: إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص تبدأ اليوم وحتى الأحد المقبل

وزارة التموين: استمرار عمل المخابز خلال أيام عيد الفطر المبارك 2024

وزارة الصحة تكشف موقف توفير اللقاحات والأمصال فى العيد.. تفاصيل

وزارة الصحة توجه برفع درجة الاستعدادات فى المستشفيات خلال عيد الفطر

وزارة الصحة: الكشف المبكر عن الأمراض يضمن الشفاء السريع

وزارة الرى ترفع حالة الطوارئ خلال أجازة عيد الفطر







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