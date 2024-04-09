كتب محمود طه حسين

تقدم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والطلاب والمعلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك .



وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر المبارك



وأعلنت دار الافتاء أمس الاثنين أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، و10 أبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك.



وقالت وزارة العمل، إن إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص، تبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين، على أن يكون يوم الأحد إجازة تخصم من رصيد إجازات العامل السنوية.