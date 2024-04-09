وزارة التعليم: التزام واضعوا أسئلة امتحان نهاية العام بمواصفة الورقة الامتحانية

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على التزام واضعى أسئلة امتحان نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بمواصفة الورقة الامتحانية، مشددة على أن الأسئلة ستكون واضحة وخالية من التعقيدات ومن المنهج ومتزنة ومتدرجة من السهل إلى الأصعب وتراعى مستويات الطلاب المختلفة وتقيس نواتج التعلم المرتبطة بالموضوعات الدراسية على أن يتم توزيع الأسئلة على جميع جزئيات المنهج الدراسى للفصل الدراسي الثاني.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرر بدء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية يوم 8 مايو 2024 وحتى 23 مايو 2024، كما قرر بدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم 25 مايو 2024 وحتى يوم 6 يونيو المقبل.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه لم يتم اجراء أي تعديل على جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي والذي تم إعلانه يوم 4 مارس الجاري.