اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 أبريل 2024 03:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الزراعة يهنئ فلاحى مصر والعاملين بالقطاع الزراعى بعيد الفطر المبارك

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 01:30 م
وزير الزراعة يهنئ فلاحى مصر والعاملين بالقطاع الزراعى بعيد الفطر المبارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هنأ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جموع المزارعين والمربين والعاملين بالقطاع الزراعي في مصر، وقيادات الوزارة والعاملين بها وبقطاعاتها وهيئاتها المختلفة بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال وزير الزراعة: كل عام وجميع العاملين بوزارة الزراعة ومراكزها البحثيه وهيئاتها وقطاعاتها ومديرياتها باحثين وموظفين وخدمات معاونه وإداريين وكل من ينتمي الى الزراعة بخير وسعادة، سائلا المولى عز وجل ان يديم علينا نعمة الأمن والأمان والصحة والعافية.

ولا يفوتنى أن أهنئ أهالينا المزارعين والفلاحين والمربين والمنتجين الزراعيين بحلول عيد الفطر المبارك، أتوجه اليهم بكل التحيه والتقدير على العمل والجهد والتفانى والالتفاف حول الوطن وقياداته.

وندعو الله ان يحفظ مصر واهلها وقياداتها من كل مكروه وسوء وأن يديم عليها نعم الأمن والأمان.







وزير الزراعة

العاملين بالزراعة

مصر

عيد الفطر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة