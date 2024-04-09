وزارة الصحة: تشديد الرقابة على منشأت تداول الأسماك المملحة والمدخنة

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان استمرار شن حملات مكثفة على المنشآت الغذائية، وخاصة منشأت تداول الأسماك المملحة والمدخنة، وكعك العيد، لمنع تداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: تم خلال الأيام الماضية المرور على 1461 منشأة غذائية وإعدام 12 طن و914 كجم أغذية متنوعة، و709 لتر عصائر ومشروبات (متغيرة فى الخواص الطبيعية)، كما تم ضبط 48 طن و175 كجم أغذية متنوعة، تضمنت أسماك منتهية الصلاحية، وفسيخ مجهول المصدر وبدون بيانات، وملح طعام متحجر بسبب سوء التخزين، وبسكويت وكعك بدون بيانات، ورنجة وسردين مملح، للشك في عدم صلاحيتها.

وتابع : تم إعدام 94 لتر مياه غازية منتهية الصلاحية، مضيفاً أنه تم سحب 1171 عينة أغذية متنوعة، وإرسالها للمعامل للتحليل والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

يذكر أنه يتم تكثيف المرور الدوري على المنشآت الطبية خلال فترة الاحتفال بعيد الفطر، ومتابعة توافر كافة الخدمات الطبية للمرضى، وكذلك التزام الفرق الطبية بنوبتجيات وجداول العمل خلال تلك الفترة، ورفع تقارير دورية للاطلاع لقيادات الوزارة ومديري مديريات الشئون الصحية، وفريق الرقابة والمتابعة المركزي بالوزارة.