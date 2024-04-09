وزارة التموين: استمرار عمل المخابز خلال أيام عيد الفطر المبارك 2024

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار عمل المطاحن لتوفير الدقيق للمخابز البلدية، وكذلك استمرار عمل المخابز خلال أيام عيد الفطر المبارك 2024 لإنتاج الخبز المدعم، كما قامت الهيئة العامة للسلع التموينية بالتنسيق مع البنوك الوطنية، لسداد مستحقات أصحاب المخابز عن تكلفة الخبز يومياً خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

على جانب أخر، افتتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم الثلاثاء، لاستمرار طرح منتجات كعك العيد والبسكويت، وكذلك طرح اللحوم والدواجن والسلع الغذائية بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%، وتطرح منتجات كعك العيد والبسكويت بسعر علبة بسكويت نشادر بـ150 جنيها، وكعك سادة بسعر 150 جنيها وكعك ملبن بسعر 140 جنيها، وكعك مكسرات بسعر 210 جنيهات وغريبة سادة بـ 160 جنيها للكيلو، وغريبة لوز بـ200 جنيه وبيتى فور عادى بسعر 170 جنيها وبيتى فور لوكس بسعر 200 جنيها وبيتى فور سابليه بسعر 200 جنيه وكوكيز بسعر 170 جنيها وعلبة كعك مشكل "كرتون" وزن 1 كيلو بسعر 155 جنيها وعلبة "كرتون" وزن 2 كيلو بسعر 315 جنيها، وطرح علبة "كرتون" 3 كيلو بسعر 480 جنيها، وعلبة 4 كيلو بسعر 650 جنيها، وعلبة 5 كيلو بسعر 810 جنيهات.