وزارة الرى ترفع حالة الطوارئ خلال أجازة عيد الفطر

كتبت أسماء نصار

قرر الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى رفع حالة الطوارىء خلال أجازة "عيد الفطر المبارك"، وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات، لضمان حسن سير العمل بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية، وتوفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة الاجازة .

وشدد على قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمتابعة المستمرة لمناسيب وتصرفات المياه بالترع والمصارف والالتزام بالمناوبات خلال أيام العيد، والإطمئنان على قطاعات وجسور المجارى المائية ، ومتابعة جاهزية جميع محطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ، مع تجهيز وحدات الطوارئ النقالى للتعامل مع أي طوارئ .

كما شدد الدكتور سويلم على إستمرار المتابعة على مدار الساعة لرصد أى شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدى الفورى لها وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن ، بهدف الحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية .