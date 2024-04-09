وزارة الصحة تكشف موقف توفير اللقاحات والأمصال فى العيد.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان عن خطة الوزارة لتأمين اللقاحات في العيد وتابع: تم الاطمئنان على توافر مخزون كاف من الأمصال واللقاحات خاصة أمصال لدغات العقرب والثعبان، والكلب.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان : تم التأكيد على توفير مصل «البتيوليزم» الخاص بحالات التسمم الغذائي.

يذكر أنه تم عمل خطة الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، لتأمين عيد الفطر المبارك، والتي تضمنت رفع درجة الاستعداد في المستشفيات المتواجدة في محيط أماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات والميادين العامة، وانعقاد غرفة الأزمات بالمديريات برئاسة وكلاء الوزارة، والإدارات المعنية، وسرعة إبلاغ مركز التحكم الرئيسي بالإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، عن أي مصابين تستقبلهم المستشفيات، حيث يتم التنسيق بين مركز التحكم الرئيسى بالإدارة المركزية وغرف الطوارئ التابعة لمديريات الشئون الصحية على مستوى الجمهورية، والتأكد من جاهزية كافة الأقسام الحرجة والاقسام المعاونة للعمل بكفاءة، وتجهيز فرق الانتشار السريع الإقليمية والمركزية بكل محافظة، مشيراً إلى التأكد من زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين في الأقسام الحرجة خلال فترة العيد.

ويشار إلي تكثيف المرور الدوري على المنشآت الطبية خلال فترة الاحتفال بعيد الفطر، ومتابعة توافر كافة الخدمات الطبية للمرضى، وكذلك التزام الفرق الطبية بنوبتجيات وجداول العمل خلال تلك الفترة، ورفع تقارير دورية للاطلاع لقيادات الوزارة ومديري مديريات الشئون الصحية، وفريق الرقابة والمتابعة المركزي بالوزارة.