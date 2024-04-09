وزارة الصحة: الكشف المبكر عن الأمراض يضمن الشفاء السريع

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن الكشف المبكر لكثير من الأمراض بيضمن نسبة شفاء أعلى وتابعت وزارة الصحة: يجب الكشف المبكر عن الشعور بأى أعراض مرضية.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص والعلاج لـ مليون و 232 ألف و 276 مواطن ضمن عدد من المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين، منذ بداية شهر رمضان المبارك 2024، وحتى أمس الخميس، وذلك في إطار حرص الدولة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرات تضمنت مبادرات (الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، دعم صحة المرأة، دعم صحة الأم والجنين، فحص وعلاج الأمراض المزمنة).

وأكد "عبدالغفار" أن على اهتمام الدولة المصرية باستمرار تقديم كافة الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين من خلال المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.