أخبار 24 ساعة.. وزارة التموين تعلن استيراد 50 ألف طن سكر خام

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزارة التموين تعلن عن استيراد 50 ألف طن سكر خام
وزير النقل: لا نبيع موانئ.. وميناء السخنة سيكون أفضل من نظرائه فى أوروبا
وزير النقل: الموانئ المصرية استقبلت 1.5 مليار طن بضائع و60 مليون حاوية
معرض أهلا رمضان فى البدرشين يطرح الملابس بأسعار مخفضة.. أى بنطلون قطن بـ100
مديرية التربية والتعليم بالجيزة تعلن جداول امتحانات شهر مارس
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة