أخبار 24 ساعة.. وزارة التموين تعلن استيراد 50 ألف طن سكر خام

كتب محمود طه حسين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزارة التموين تعلن عن استيراد 50 ألف طن سكر خام

معرض أهلا رمضان فى البدرشين يطرح الملابس بأسعار مخفضة.. أى بنطلون قطن بـ100