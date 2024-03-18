اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 مارس 2024 12:39 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار 24 ساعة.. وزارة التموين تعلن استيراد 50 ألف طن سكر خام

الإثنين، 18 مارس 2024 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. وزارة التموين تعلن استيراد 50 ألف طن سكر خام سكر.. ارشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 

 

وزارة التموين تعلن عن استيراد 50 ألف طن سكر خام

معرض أهلا رمضان فى البدرشين يطرح الملابس بأسعار مخفضة.. أى بنطلون قطن بـ100

 







وزارة التموين

استيراد السكر

معارض اهلا رمضان

اخبار مصر

اسعار السكر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة