مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة يوجه بسرعة صرف مستحقات المعلمين

كتبت - مرام محمد

عقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية وموجهي المواد والأنشطة، عبر شبكه الفيديو كونفرانس وبقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، وذلك لمناقشة عدة أمور تتعلق بالعملية التعليمية بتعليم الجيزة.

حضر الاجتماع سمية الخطيب وكيل المديرية، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام، وسحر مصطفى مدير عام الشئون التنفيذية، ورفعت حسب الله مدير عام الشئون المالية والإدارية، والدكتورة صفاء القزاز مدير عام التعليم الفني، ومحمد حفني مدير إدارة المتابعة، وموجهي عموم المواد الدراسية والأنشطة الطلابية، ومديري المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية ورياض الأطفال، والتوجيه المالي والإداري بالمديرية.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة خلال الاجتماع على الالتزام بمواعيد الامتحانات الشهرية، والتي تنطلق يوم 24 مارس الجاري، من حيث الالتزام بالجداول المعدة من قبل المديرية ومواصفات الورقة الامتحانية وأن تكون تحت مسئولية موجه المادة.

ووجه مدير المديرية بسرعة صرف المستحقات للمعلمين مع توريد نسبة 1٪ للمدارس الرسمية لغات، وسرعة إظهار نتيجة التظلمات بجميع المدارس سواءً الخاصة أو الحكومية، وتسجيل الغياب الإلكتروني للطلاب مع إبلاغ ولي الأمر بغياب الطالب، وفي حالة استمرار غياب الطالب يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونبه على التأمين الليلي للمدارس والإدارات حفاظاً على الممتلكات العامة وعدم إهدار المال العام، وتدريب طلاب الصف الأول الثانوي على التابلت من خلال الامتحانات الشهرية، وتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة المدارس واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المقصرين.

ووجه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالالتزام بالانتهاء من المناهج الدراسية وفقًا للخطة الواردة من قبل الوزارة، والاهتمام بتفعيل الأنشطة داخل المدارس واكتشاف المواهب وتنفيذ مسابقة (كابيتانو مصر) لجميع الألعاب الرياضية في جميع المراحل بجميع المدارس لاكتشاف المواهب من أبناء تعليم الجيزة، وتنفيذ مسابقه (ملامح من الجيزة) وذلك بالتعاون مع توجيه عام التربية الفنية.