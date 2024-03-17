السكر بـ27 جنيها.. قائمة أسعار السلع فى معرض أهلا رمضان بالبدرشين

كتبت - مرام محمد

يطرح معرض "أهلًا رمضان " في شارع عمرو بن العاص بمركز ومدينة البدرشين، المنتجات والسلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية من (الأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والسمن، واللحوم والدواجن، وياميش رمضان) بتخفيضات تصل لـ30%.

وفيما يلي قائمة أسعار أبرز السلع الغذائية داخل معرض "أهلًا رمضان" في البدرشين.

-السكر بـ27 جنيهًا.

-الأرز يتراوح سعره ما بين 29 و30 جنيهًا.

-مكرونة 300 جم بـ9 جنيهات.

-مكرونة 350 جم بـ10 جنيهات.

-مكرونة 400 جم بـ12.5

-مكرونة 1 كجم يتراوح سعرها ما بين 28 و29 جنيهًا.

-مكرونة 3 كجم بـ86 جنيهًا.

-شيكارة مكرونة زنة 10 كجم بـ280 جنيهًا.

-عبوة زيت خليط زنة 1 لتر بـ65 جنيهًا بدلًا من 85 جنيهًا.

-عبوة زيت خليط زنة 700 مللي بـ50 جنيهًا بدلًا من 60 جنيهًا.

-عبوة زيت عباد زنة 1 لتر بـ70 جنيهًا بدلًا من 90 جنيهًا.

-عبوة زيت عباد 650 مللي بـ50 جنيهًا بدلًا من 55 جنيهًا.

-سمن زنة 2 كجم بـ135 جنيهًا بدلًا من 160 جنيهًا.

-الدقيق المعبأ 1 كجم بـ23 جنيهًا.

-حلاوة طحينية 500 جم بـ50 جنيهًا.

-حلاوة طحينية 800 جم بـ90 جنيهًا.

-حلاوة طحينية 2 كجم بـ200 جنيه.

-حلاوة طحينية 3.750 جم بـ318 جنيه.

-حلاوة طحينية 4 كجم بـ330 جنيهًا.

-لحم بلدي كبيرة بـ260 جنيهًا للكيلو.

-لحم بلدي عزب بـ285 جنيهًا للكيلو.

-لحم بلدي صغيرة كندوز بـ300 جنيه للكيلو.

وتشهد معارض "أهلًا رمضان" في محافظة الجيزة، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين؛ لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة.

وشكلت المحافظة لجانًا رقابية وتفتيشية للتأكد من جودة السلع المعروضة داخل المعارض وأن البيع يجرى وفق الأسعار المحددة بالفعل بعد الخصم الخاص بالمعارض.

سعر الدقيق 23 جنيها أسعار السمن أسعار الأرز بمعرض اهلا رمضان أسعار الأرز بمعرض اهلا رمضان أسعار المكرونة أسعار حلاوة الطحنية

أسعار المكرونة بمعرض اهلا رمضان بالبدرشين