تعرف على أسعار اشتراكات المترو بالخطوط الثلاثة

كتب سيد الخلفاوى

توفر اشتراكات المترو جزءا كبيرا من قيمة التذكرة، تصل للنصف للجمهور العادى، ولأكثر من 98% لعدة فئات من ركاب المترو، ويلجأ الكثير لاستخدام الاشتراكات بسبب نسب التخفيض الكبيرة.

أولا أسعار التذاكر

فئات تذاكر المترو تبدأ من 6 جنيهات للركوب 9 محطات، و8 جنيهات للركوب 16 محطة، و12 جنيها للركوب 23 محطة، و15 جنيها للركوب أكثر من 23 محطة، وتوفر الاشتراكات للجمهور العادى 38% من قيمة التذكرة.

تعريفة الاشتراكات الشهرية لركوب المترو للجمهور العادى

1. الشهر (لمدة 30 يوم) عدد الرحلات 60 رحلة، "مرحلة واحدة 230 جنيه 9 محطات، مرحلتين منطقتين 290 جنيه 16 محطة، ثلاث مراحل ثلاث او اربع مناطق 340 جنيه للركوب 23 محطة، أربع مراحل خمس و6 مناطق 450 جنيه للركوب أكثر من 23 محطة".

2. الاشتراك الربع سنوى لمدة 90 يوم، عدد الرحلات 180 رحلة، "مرحلة واحدة 625 جنيه 9 محطات، مرحلتين منطقتين 790 جنيه 16 محطة، ثلاث مراحل ثلاث او اربع مناطق 1000 جنيه لركوب 23 محطة، اربع مراحل خمس و6 مناطق 1250 جنيه لركوب أكثر من 23 محطة".

3. الاشتراك السنوى لمدة 365 يوم، عدد الرحلات 730 رحلة، "خطين : 3175 جنيه، ثلاث خطوط : 4000 جنيه".

أسعار اشتراكات المترو لكبار السن فوق الـ60 سنة

1. يحصل كبار السن فوق الـ60 عام ، على تخفيض 50% على قيمة التذكرة ، حيث تبلغ قيمة التذاكر "9 محطات بـ 3 جنيه، 16 محطة بـ 4 جنيه، 23 محطة بـ 6 جنيه، أكثر من 23 محطة بـ 7.5 جنيه".

2. توفر اشتراكات مترو الأنفاق لكبار السن فوق 60 عام، أكثر من 50% من قيمة التذكرة، حيث جاءت اسعار اشتراكات المترو لكبار السن فوق الـ60 سنة، الشهر لمدة 30 يوم عدد الرحلات 60 رحلة "مرحلة واحدة 165 جنيه 9 محطات، مرحلتين منطقتين 230 جنيه اكثر من 9 محطات، ثلاث مراحل ثلاث او اربع مناطق 330 جنيه 23 محطة، اربع مراحل خمس و6 مناطق 350 جنيه أكثر من 23 محطة".

3. الاشتراك الربع سنوى لمدة 90 يوم، عدد الرحلات 180 رحلة "مرحلة واحدة 495 جنيه 9 محطات، مرحلتين منطقتين 690 جنيه اكثر من 9 محطات، ثلاث مراحل ثلاث او اربع مناطق 900 جنيه 23 محطة، اربع مراحل خمس و6 مناطق 950 جنيه أكثر من 23 محطة".

أسعار اشتراكات الطلبة وأصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة

1. اشتراكات الطلبة وأصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة، فلم يتم زيادتها وتبلغ نسبة التخفيض عليها 98 % تقريبا، وتبلغ قيمتها 33 جنيه و41 جنيه للاشتراك الربع سنوى، ويشمل الركوب 90 يوم بعدد 180 رحلة.

2. لم يتم رفع اشتراكات ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة، وتبلغ نسبة التخفيض عليها 98 % تقريبا، وتبلغ قيمتها ، 22 جنيه و27 جنيه، للاشتراك الربع سنوى، ويشمل الركوب 90 يوم بعدد 180 رحلة.