مديرية التربية والتعليم بالجيزة تعلن جداول امتحانات شهر مارس

كتبت - مرام محمد

أعلن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، انطلاق امتحانات شهر مارس لطلاب المرحلة الثانوية، يوم الأحد 24 مارس، والتي تستمر حتى يوم الإثنين 8 أبريل 2024.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إلى أن امتحانات شهر مارس تنطلق لطلاب المرحلة الابتدائية بداية من يوم الإثنين 25 مارس وتستمر حتى يوم الأربعاء 3 أبريل، ولطلاب المرحلة الإعدادية بداية من يوم الإثنين 25 مارس حتى يوم الأحد 7 أبريل.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه سيتم عقد تقييم لصفوف النقل نهاية مارس الجارى وبداية أبريل المقبل، موضحة أن امتحان الشهر الثانى للطلاب يعقد فى مواعيده بداية ابريل ونهاية الشهر الجارى، ويستهدف الطلاب من الرابع حتى الثانى الثانوى عدا طلبة الشهادة الإعدادية، مشيرة إلى أن الامتحانات تعقد فى جزء من اليوم الدراسى فيما درسه الطالب فى منهج شهر مارس الجارى على أن تضع المدارس والتوجيه الفنى بالإدارات التعليمية الأسئلة.