وزارة التموين: 56 مليون يورو منحة من وكالة فرنسية لإنشاء 6 صوامع لتخزين القمح

عقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا مع إيريك شوفالييه، سفير فرنسا فى مصر، وبسكال فورت المستشار الاقتصادى رئيس البعثة الاقتصادية، وكليمنس فيدال رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية AFD وبحضور الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء شريف باسيلى رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بالوزارة و احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمى والدكتورة هبه معاون الوزير للاستثمار.

ويأتى هذا اللقاء فى إطار المتابعة الدورية للمشروعات التى تتم بالتعاون مع الحكومة الفرنسية، ومنها موقف اتفاقية المنحة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية، حيث صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالموافقة على اتفاقية المنحة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 56 مليون يورو لصالح الشركة القابضة للصوامع والتخزين وذلك لإنشاء وتطوير عدد 6صوامع فى ستة محافظات، وبإجمالى طاقة تخزينية قدرها 420 الف طن من صوامع الحبوب بمختلف انحاء الجمهورية، وذلك بالإضافة إلى توريد المجففات إلى هذه المواقع، وكذا توفير أحدث الأساليب التكنولوجية لمنظومة الصوامع من خلال ربط جميع حلقات التداول وميكنتها وصولاً إلى ضمان الرقابة عليها اليكترونياً من خلال منظومه حديثة تتضمن جميع البيانات والمعلومات الحالية والمستقبلية المتوقعة بدءاً من ورود الأقماح حتى مرحله وصول رغيف الخبز المدعم لمستحقيه، وذلك لتسهيل عمليات المتابعة والمراقبة والحوكمة لمنظومة الخبز، وكذا إمداد الجهات المختصة بكافه المعلومات اللازمة فى حينه، حيث أن طبيعة العمل السابقة كانت تعتمد على النظام الورقى والذى يحتاج إلى الكثير من الوقت والمجهود.

كما تمت مناقشة مشروع مراكز الغذاء وهى من المشروعات الجديدة التى يجرى مناقشتها نظراً لكونها نقلة نوعية فى منظومة اسواق جملة الحديثة والتى تعتبر من الجيل الثالث المتطور وتتسم بمواصفات واشتراطات عالمية وتضم العديد من المكونات التى تخدم السوق المحلى وكذلك السوق التصديرية على حداً سواء، وتتميز مراكز الغذاء الخضراء بأنها منظومة متكاملة للخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والاسماك وتشتمل على كل مكونات سلاسل الامداد واللوجستيات وخوادمها من انشطة ادارية وتصديرية وتخزينية وادارية، اضافة إلى محطات تصدير للحاصلات الزراعية، علماً بان هذه الانماط من الاسواق يتم استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتغذية انشطتها المتنوعة وكذا تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها فى توليد طاقة نظيفة، مثلما يحدث فى أسواق الجملة فى فرنسا، ومن المخطط أن يكون اول مشروع يتم تنفيذه فى محافظة الاسماعيلية على مساحة 106 فدان وسيتم طرح المرحلة الثانية من المشروع للشراكة مع القطاع الخاص، وجاء هذا المشروع نتيجة تعاون مصرى فرنسى من خلال برنامج دعم فنى متكامل لكافة اسواق الجملة فى مصر للوقوف على احتياجاتها المستقبلية ضمن خطة طموحة لنشر وتحديث اسواق الجملة فى كافة محافظات الجمهورية تنسيقاً وشراكةً مع القطاع الخاص فى اطار وثيقة ملكية الدولة.

وأكد وزير التموين على أن العلاقات المصرية الفرنسية تقوم على أسس تاريخية وحضارية وثقافية، كما تتميز العلاقات المصرية الفرنسية بالقوة والمتانة، وشهدت العلاقات الثنائية بين البلدين منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى طفرة هائلة وكبيرة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية.