معرض أهلا رمضان فى البدرشين يطرح الملابس بأسعار مخفضة.. أى بنطلون قطن بـ100

كتبت - مرام محمد

يطرح معرض "أهلًا رمضان" في شارع عمرو بن العاص بمركز ومدينة البدرشين، منتجات الملابس بأسعار مخفضة، وذلك ضمن عشرات المنتجات والسلع التي يطرحها يوميًا بتخفيضات تصل لـ30%؛ لضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في شهر رمضان الكريم.

وجاءت أسعار الملابس النسائية داخل المعرض، على النحو الآتي: بناطيل القماش بـ150 جنيهًا، أي بنطلون قطن بـ100 جنيه، التنانير يتراوح سعرها ما بين 170 جنيهًا و200 جنيه، البلوزات يتراوح سعرها ما بين 180 جنيهًا و220 جنيهًا، البلوفر الخريفي بـ100 جنيه، البلوفر الصوف بـ150 جنيهًا، الشيميز بـ150 جنيهًا، القميص بـ200 جنيه، البليزر الصيفي بـ250 جنيهًا، البليزر الشتوي بـ250 جنيهًا، الجواكت الشتوي بـ250 جنيهًا.

ويطرح المعرض، والذي يقام بشارع عمرو بن العاص، مختلف أنواع المنتجات والسلع الغذائية الأساسية من (السكر، والأرز، والمكرونة، والزيت، والسمن، ومنتجات اللحوم والدواجن، وياميش رمضان، وملابس وأحذية) بتخفيضات تصل لـ30%.

ويشهد المعرض متابعة دورية من قبل مديريات التموين والطب البيطري ومباحث التموين؛ للاطمئنان على توافر السلع وجودة اللحوم والدواجن والمنتجات الغذائية المعروضة؛ للحفاظ على السلامة العامة للمواطنين وتلبية كل احتياجاتهم خلال شهر رمضان.