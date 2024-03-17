وزارة الصحة تقدم 7 نصائح هامة لمواجهة المضاعفات الصحية للتقلبات الجوية

١- تجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة

٢- ضرورة ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنازل في وجود العاصفة الترابية تجنبا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية

٣- الجلوس في الأماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة

٤- شرب كميات من المياه لا تقل عن 2 لتر في اليوم لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين

٥- الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات

٦- تناول مرضى الحساسية للأدوية في مواعيدها وفقا لإرشادات الطبيب

٧ - في حالة الشعور بأي أعراض مرضية أو تنفسية توجه إلى أقرب مستشفى سريعًا أو استشر الطبيب المختص