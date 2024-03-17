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وزارة الصحة تقدم 7 نصائح هامة لمواجهة المضاعفات الصحية للتقلبات الجوية

الأحد، 17 مارس 2024 01:25 م
وزارة الصحة تقدم 7 نصائح هامة لمواجهة المضاعفات الصحية للتقلبات الجوية وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح للحماية من المضاعفات الصحية الناتجة عن التقلبات الجوية خاصة حساسية الصدر والذين يعانون من ضيق تنفس أو مشكلات في الشعب الهوائية، عليهم عمل الاتى :- 
 
١- تجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة
 
٢- ضرورة ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنازل في وجود العاصفة الترابية تجنبا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية
 
٣- الجلوس في الأماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة
 
٤- شرب كميات من المياه لا تقل عن 2 لتر في اليوم لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين
 
٥- الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات
 
٦- تناول مرضى الحساسية للأدوية في مواعيدها وفقا لإرشادات الطبيب
 
٧ - في حالة الشعور بأي أعراض مرضية أو تنفسية توجه إلى أقرب مستشفى سريعًا أو استشر الطبيب المختص






الصحة

التقلبات الجوية

الحساسية

وزارة الصحة




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