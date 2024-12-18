علاج القولون العصبى.. تغييرات في يومك وعاداتك تساعدك فى تخفيف الأعراض

كتبت فاطمة ياسر

علاج القولون العصبي يعتمد علي تغيرات في نمط الحياة اليومية، فطبيا لا يوجد علاج للقولون العصبي بشكل نهائى، ولكن هناك العديد من خيارات العلاج للحد من الأعراض أو إزالتها، بحيث تشمل إحداث تغييرات غذائية وتغييرات فى نمط الحياة وتناول الأدوية التي يقدمها الطبيب، وذلك وفقا لموقع "healthline".

علاج القولون العصبي

علاج القولون العصبي يتعمد في البداية علي التعرف على المرض نفسه، فهو مشكلة صحية مزمنة، تصيب الكثير، وتتسبب في الإصابة والشعور باضطرابات في الأمعاء، تعرض الشخص المصاب لانتفاخ وغازات وألم شديد في المعدة.

علاج القولون العصبي يعتمد على تغيرات في النظام الغذائي

علاج القولون العصبي يعتمد علي تغيرات في النظام الغذائي اليومي، فمن المهم للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي تحديد الأطعمة التي تسبب أعراض القولون العصبى لتجنبها، ومنها الأطعمة الحارة والمسبكات وعالية الدهون، والمياة الغازية، فهى الأشهر، كما ينصح بالإكثار من الأطعمة كثيرة الألياف كالخضراوات والفواكه.

علاج القولون العصبي يعتمد على أعراضه

علاج القولون العصبي يعتمد في البداية التعرف على أعراضه، ومنها:

- التشنج في البطن.

-آلام البطن .

-الانتفاخ.

-الغازات .

-الإسهال أو الإمساك.

-الحمى .

-التعب والجفاف.

- الجفاف .

الدوار والدوخة.

علاج القولون العصبي يعتمد أيضا على أسبابه

علاج القولون العصبي يعتمد في البداية التعرف علي أسبابه، ومنها:

- التعرض للضغط والتوتر النفسى تؤثر على الجهاز العصبي للجسم الذي يمكن أن يؤدي إلى تشوهات الأعصاب في الجهاز الهضمي والشعور بعدم ارتياح.

- تناول الأطعمة الحارة التى تحتوى على الشطة والتوابل ، تتسبب في تبطن جدران الأمعاء بطبقات عضلية تنقبض عند تحريكها للطعام في الجهاز الهضمي يمكن أن تتسبب الانقباضات والتي تستمر لوقت أطول من المعتاد في غازات وانتفاخ، وإسهال.

-تناول الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة.

-الإجهاد النفسي يعد من أبرز أسباب الإصابة بالقولون العصبي.

-حدوث التهاب في المعدة ناتج عن بكتيريا أو فيروس.

- تتعرض المرأة لاحتمال الإصابة بالقولون العصبى بمعدل الضعف مقارنة بالرجل فتجد العديد من النساء أن العلامات والأعراض تسوء خلال أو عند اقتراب الدورة الشهرية.

علاج القولون العصبى يعتمد على تغيرات في يومك



علاج القولون العصبي يعتمد علي تغيرات يجب حدوثها في نظامك اليومي، ونظامك اليومي، ومنها التالي:

--تناول الأطعمة الغنية بالألياف.

- شرب الكثير من السوائل.

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

- الحصول على قسط كافٍ من النوم.

-استبعاد الأطعمة التالية من نظامك الغذائي، ومنها الكافيين، وبعض الخضراوات مثل الكرنب والقرنبيط، والمياة الغازية، والحارة.

-أضف هذه الأطعمة إلي نظامك الغذائي للحماية من القولون العصبي، ومنها الألياف الغذائية ومتوفرة في الخضراوات والفواكه.

-تحديد مواعيد تناول الوجبات اليومية تعد من الحيل التي تساعد في علاج القولون العصبي.

-ممارسة الرياضة بشكل يومي وبمواعيد ثابته تحمي المعدة من التقلصات، وتشعرك بالسعادة، ولذا تحمي من مضاعفات القولون العصبي.

