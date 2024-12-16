علاج القولون.. وصفات طبيعية للسيطرة على الألم ومتى يستدعى ذهابك للطبيب؟

كتبت مروة هريدى

علاج القولون يتطلب معرفة نوعه وأسبابه والأعراض من أجل إدارة الحالة بشكل جيد، وهو ما قد يستلزم أحيانًا الذهاب إلى الطبيب، ولعل أحد أشهر أنواع القولون شيوعًا متلازمة القولون العصبي ويسبب عادة أعراضًا مؤلمة أو غير مريحة في البطن، مثل الإمساك والإسهال وآلام البطن والانتفاخ وكلها أعراض شائعة لمتلازمة القولون العصبي، ولا تلحق متلازمة القولون العصبي الضرر بالجهاز الهضمي ولا تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون، حيث يمكنك غالبًا إدارة الأعراض من خلال الأدوية والنظام الغذائي وتغيير نمط الحياة، وفقًا لتقرير موقع "مايو كلينيك".

علاج القولون العصبى في الغالب يكمن في القدرة على التعايش معه بالرغم من صعوبة ذلك ولكن الأعراض تظهر وتختفي طوال حياتك، وغالبًا ما يتضمن العلاج التجربة والخطأ، لكن الخبر السار هو أن كل شخص تقريبًا يعاني من متلازمة القولون العصبي يمكنه العثور على علاج يساعده بمرور الوقت.

وعلاج القولون العصبى عادةً، يعتمد بشكل أساسى على تغيير الأطعمة التي تتناولها ومستويات نشاطك والتي تعمل على تحسين الأعراض بمرور الوقت، وقد تحتاج إلى بعض الصبر حتى تتمكن من تحديد المحفزات واتخاذ خطوات لتجنبها، وقد لا تختفي أعراضك تمامًا، ولكن بعد بضعة أسابيع أو أشهر، يجب أن تلاحظ تحسنًا كبيرًا.

متى يجب عليك الذهاب إلى الطبيب؟

علاج القولون العصبى قد يتطلب الذهاب إلى الطبيب خاصة إذا استمرت الأعراض لديك لأكثر من ثلاثة أشهر أو إذا ساءت، وقد تشمل:

الحمى.

القيء.

نزيف المستقيم.

فقدان الوزن غير المبرر.

الإسهال الشديد.

ألم شديد في البطن.

علاج القولون الهضمى

علاج القولون الهضمى يتطلب أن نكون على دراية بأعراضه من أجل إدارة الحالة بنجاح، وتعتبر آلام القولون الهضمى أكثر شيوعًا، وهناك مجموعة من العلاجات لتخفيف آلام القولون بشكل عام.. على النحو التالى:

الإربة

علاج القولون يمكن أن يتم من خلال وضع إربة ساخنة على البطن أو زجاجة مياه ساخنة ملفوفة بفوطة نظيفة لتخفيف حدة الألم، حيث تساعد الحرارة على تقليل الألم واسترخاء العضلات.

استخدم الكريمات

علاج القولون يمكن أن يحدث من خلال استخدام بعض أنواع الكريمات التي يمكن دهانها على البطن، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل استخدامها.

المشروبات الساخنة

علاج القولون يمكن أن يتم من خلال تناول بعض المشروبات الساخنة التي تساهم في تهدئة الآلام المرتبطة بالقولون، أبرزها النعناع واليانسون.

النظام الغذائي

علاج القولون قد يكمن في تناول بعض الأطعمة التي تعمل على تخفيف الألم، وتجنب أطعمة أخرى قد تزيد من حدة الألم، مثل الأطعمة الدسمة والحارة.

علاج القولون بالأدوية

علاج القولون قد يحدث بتناول بعض الأدوية التي لا تحتاج إلى روشتة طبية، مثل الملينات لمحاربة الإمساك الذى يزيد من حدة ألم القولون، وأثبتت الأبحاث، أن تناول بعض المكملات الغذائية، على رأسها كبسولات زيت النعناع، يمكن أن تساعد على محاربة ألم القولون وتشنجات البطن.