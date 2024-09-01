لو بتعانى من القولون العصبى.. الحل فى هذه الأطعمة

كتب - حسام الشقويرى

متلازمة القولون العصبي (IBS) هو مرض مزمن شائع جدًا يعاني منه كثير من الناس، فالصعوبة الأساسية التي يواجهها الأشخاص بسبب متلازمة القولون العصبي هي في جهازهم الهضمي، فمعدتهم حساسة لأنواع معينة من الأطعمة وقد لا يتمكنون من هضم كل شيء، وبسبب هذا، يحتاجون إلى اختيار نظامهم الغذائي بعناية شديدة، وقد يسبب النوع الخاطئ من الطعام مشاكل مثل آلام البطن والتشنجات والانتفاخ وعدم الراحة والغثيان وتغيرات في عادات الأمعاء والإسهال والإمساك والغازات المفرطة والشعور بالغثيان والحاجة إلى تحريك أمعائك بشكل عاجل وحموضة المعدة، وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

الأطعمة الصحية للقولون العصبى

الدهون الصحية المتوفرة في الأسماك مثل السلمون مفيدة جدًا للأمراض الالتهابية والقولون العصبى ويوصي الخبراء بتناول أطعمة مثل السردين والسلمون والأسماك الدهنية الأخرى كجزء من النظام الغذائي اليومي.

الفلفل الحلو: الفلفل الحلو من الأطعمة التي يوصي بها الخبراء لمرضى القولون العصبي. الفلفل الحلو غني بالألياف التي تساعد حقًا في زيادة حجم البراز وتليينه. كما أنه يجعل عملية الإخراج أسهل كثيرًا في الجهاز الهضمي. كما يساعد وجود فيتامين سي ومضادات الأكسدة في تقليل الالتهابات في الجسم.

اللحوم الخالية من الدهون: تعد اللحوم الخالية من الدهون من الإضافات الضرورية لنظامك الغذائي، فهي غنية بالبروتين، وسهلة الهضم، ولا تسبب الالتهابات، كما أنها غنية بالعناصر الغذائية الدقيقة مثل فيتامين ب والزنك والحديد، إلخ.

الأفوكادو: الأفوكادو غني أيضًا بالدهون الصحية والألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة، وكل هذه العناصر مجتمعة يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وأعراض القولون العصبي. كما أنه يحتوي على نسبة منخفضة من خيارات الفودماب والدهون غير المشبعة الصحية.

البيض: البيض إضافة صحية للغاية لنظامك الغذائي وهو بالتأكيد ضروري لمرضى القولون العصبي. فهو غني بالعناصر الغذائية الأساسية والفيتامينات التي تساعد في تقليل الالتهاب.

الخضروات الورقية: تعد الخضروات الورقية الخضراء من الأطعمة التي يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي الذي يتبعه مرضى القولون العصبي. فهي غنية بالألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي يمكنها السيطرة على الالتهابات. كما أنها تحتوي على نسبة منخفضة من الفودماب.

الكيوي: الكيوي فاكهة ممتازة لمرضى القولون العصبي. وفقًا للمجلة الأوروبية للتغذية، يحتوي الكيوي على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان. تساعد هذه الألياف على تقليل آلام البطن وعدم الراحة لدى مرضى القولون العصبي، كما تعمل على تحسين اتساق حركة الأمعاء.