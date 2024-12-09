أكلات عدوة القولون تجنبها.. واعرف أفضل نظام غذائى لإدارة الأعراض

كتبت مروة هريدى

متلازمة القولون العصبي هي حالة هضمية تسبب أعراضًا متعلقة بالجهاز الهضمى، مثل الإمساك والإسهال والانتفاخ، وقد تكون اختياراتك الغذائية أحد الأسباب وراء معاناتك من هذه الحالة التي قد تبدو مزمنة، ويرصد تقرير موقع "تايمز أوف إنديا" أطعمة يجب تجنبها للتخفيف من أعراض القولون والتعايش معه دون مشاكل.

الأطعمة الحارة



الأطعمة الغنية بالتوابل يمكن أن تسبب اضطرابات معوية كبيرة ، تتراوح من عسر الهضم إلى حرقة المعدة، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تهيج الجهاز الهضمي وإثارة الأعراض، مثل الانتفاخ وآلام البطن والإمساك.

المشروبات التي تحتوى على الكافيين



يعشق الكثيرون مشروبات الكافيين، خاصة الشاي والقهوة والشاى الأخضر وغيرها، ولكن الإفراط في هذه المشروبات قد يزيد من حدة أعراض القولون ويسبب تهيجه وظهور أعراض مثل الإسهال وآلام المعدة وغيرها.

الأطعمة المقلية والدسمة



تعتبر الأطعمة المقلية والدسمة أمرًا محظورًا عندما يتعلق الأمر بصحتك العامة، وفي حين أنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إلا أنها تعتبر مساهما رئيسيا أيضًا في تهيج القولون، نظرًا لأن الأطعمة المقلية قد تكون صعبة الهضم بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي، فإنها قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض مثل الانتفاخ والإسهال وعسر الهضم.

المشروبات الغازية



إذا كنت تعاني من القولون العصبي فقد يؤدي تناول المشروبات الغازية إلى نتائج عكسية، وتسبب تهيج القولون.

الأسماك المالحة



الأسماك المالحة مثل الفسيخ والرنجة، وهذه النوعية من الأسماك المخزنة بطريقة معينة من خلال إضافة الكثير من الملح لها، يجعلها خيارًا غير صحي للكثير من الفئات، ومن أبرزها مرضى القولون العصبى، لأنها تحتوى على الكثير الملح الذى يُهيج القولون.

القمح والشعير



القمح والشعير مليئان بالجلوتين، وهى مجموعة من البروتينات، ووفقًا للدراسات، يساعد النظام الغذائي الخالي من الجلوتين في تحسين أعراض القولون العصبي لدى عدد كبير من الأشخاص، على الرغم من أن الآلية غير واضحة، كما يعمل النظام الغذائي الخالي من الجلوتين على تحسين تكرار الألم وشدته.

منتجات الألبان



يمكن أن تؤدي منتجات الألبان مثل الحليب والزبادي والجبن أيضًا إلى مشاكل لدى أولئك الذين يعانون من القولون العصبي لعدة أسباب، حيث تسبب منتجات الألبان عالية الدهون الإسهال، أيضًا، فى العديد من المصابين بالقولون العصبي، يؤدي الحليب إلى تفاقم الأعراض.

الفاصوليا والبقوليات



الفاصوليا والعدس من المصادر الغنية بالبروتين والألياف، ولكنها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض القولون العصبي، فهي تحتوي على مركبات تُعرف باسم السكريات القليلة التعدد والتي تقاوم الهضم بواسطة الإنزيمات المعوية، كما تزيد الفاصوليا من عسر الهضم والانتفاخ وآلام المعدة.

الخضروات الصليبية



الخضروات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط والملفوف وبراعم بروكسل يصعب على الجسم هضمها ويمكن أن تؤدي إلى ظهور أعراض القولون العصبي.

ماذا يجب أن تأكل إذا كنت تعاني من متلازمة القولون العصبي؟



بالنسبة لأولئك الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي، يوصي الأطباء باتباع نظام غذائي منخفض الفودماب، والذي يحتوي على السكريات القليلة القابلة للتخمر، والثنائيات، والأحادية، والبوليولات وهي كربوهيدرات قصيرة السلسلة قابلة للتخمر، كما يحد النظام الغذائي منخفض الفودماب من الأطعمة الغنية بهذه الكربوهيدرات.