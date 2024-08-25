أطعمة قد تزيد أعراض القولون العصبي سوءًا.. وبدائل صحية

كتبت فاطمة خليل

يعاني ثلث الأشخاص على مستوى العالم من القولون العصبي، وقد تكون اختياراتك الغذائية أحد الأسباب، ومتلازمة القولون العصبي هي حالة هضمية تسبب أعراضًا مثل الإمساك والإسهال والغازات والانتفاخ، وفقاً لموقع "تايمز ناو".

الأطعمة التي تسبب القولون العصبي

القمح والشعير

القمح والشعير مليئان بالجلوتين - مجموعة من البروتينات التي قد تكون محصنًا ضدها بشدة. وفقًا للدراسات، يساعد النظام الغذائي الخالي من الجلوتين في تحسين أعراض القولون العصبي لدى عدد كبير من الأشخاص، على الرغم من أن الآلية غير واضحة. كما يعمل النظام الغذائي الخالي من الجلوتين على تحسين تكرار الألم وشدته.

منتجات الألبان

يمكن أن تؤدي منتجات الألبان مثل الحليب والزبادي والجبن أيضًا إلى مشاكل لدى أولئك الذين يعانون من القولون العصبي لعدة أسباب - تسبب منتجات الألبان عالية الدهون الإسهال، أيضًا، في العديد من المصابين بالقولون العصبي، يؤدي الحليب إلى تفاقم الأعراض.

الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية مليئة بمحتوى عالي من الدهون مما يؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي، كما أن قلي الطعام يغير التركيب الكيميائي لطعام معين، مما يجعل هضمه صعبًا للغاية.



وبالتالي، فإن تناول البطاطس المقلية أو السمبوسة بشكل متكرر يمكن أن يؤدي إلى أعراض هضمية غير مريحة إلى جانب مشاكل أخرى مثل السمنة ومرض السكري من النوع الثانى.

الفاصوليا والبقوليات

الفاصوليا والعدس من المصادر الغنية بالبروتين والألياف ولكنها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض القولون العصبي.

فهي تحتوي على مركبات تُعرف باسم السكريات القليلة التعدد والتي تقاوم الهضم بواسطة الإنزيمات المعوية.



في حين أن الفاصوليا يمكن أن تزيد من حجم البراز للمساعدة في علاج الإمساك، فإنها تزيد أيضًا من عسر الهضم والانتفاخ وآلام المعدة وأعراض القولون العصبي الأخرى.

المشروبات التي تحتوي على الكافيين

المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي لها تأثيرات منشطة هائلة على أمعائك وتسبب الإسهال والغازات، كما يمكن أن تؤدي المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة إلى إثارة العديد من أعراض القولون العصبي.

الشيكولاتة

على الرغم من أن العديد من الناس يحبون الشيكولاتة، إلا أن المصابين بمتلازمة القولون العصبي قد لا يستطيعون تحمل هذه الأطعمة الحلوة، وتسبب ألواح الشيكولاتة والحلوى أعراضًا شديدة لمتلازمة القولون العصبي بسبب محتواها العالي من الدهون والسكر.



ويمكن أن يؤدي اللاكتوز والكافيين في الشيكولاتة أيضًا إلى الإمساك وآلام المعدة.

الخضروات الصليبية

الخضروات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط والملفوف وبراعم بروكسل يصعب على الجسم هضمها ويمكن أن تؤدي إلى ظهور أعراض القولون العصبي مما يسبب الغازات والإمساك.

ماذا يجب أن تأكل إذا كنت تعاني من متلازمة القولون العصبي؟

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي، يوصي الأطباء باتباع نظام غذائي منخفض الفودماب - والذي يحتوي على السكريات القليلة القابلة للتخمر، والثنائيات، والأحادية، والبوليولات وهي كربوهيدرات قصيرة السلسلة قابلة للتخمر.

يحد النظام الغذائي منخفض الفودماب من الأطعمة الغنية بهذه الكربوهيدرات، وبالتالي، فإن الأطعمة التي يمكنك تناولها بكميات كبيرة دون أي إزعاج تشمل:



- الأسماك واللحوم الخالية من الدهون الأخرى

- البيض

- الزبدة والزيوت

- الجبن الصلب

- منتجات الألبان الخالية من اللاكتوز

- الفواكه مثل الموز والتوت الأزرق والعنب والكيوي والبرتقال والأناناس

- الخضروات مثل الجزر والفاصوليا الخضراء والكرنب واليقطين والسبانخ والبطاطس

- الحبوب الكاملة مثل الكينوا والأرز والدخن ودقيق الذرة

- بذور السمسم وبذور عباد الشمس