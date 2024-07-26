متلازمة القولون العصبي عند الأطفال.. أعراض يجب الانتباه لها

كتبت إيناس البنا

متلازمة القولون العصبي هي اضطراب شائع يصيب الأمعاء الغليظة، ويمكن أن يصيب الأطفال والبالغين على حد سواء، ويمكن أن يحدث في أي عمر، ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أنه غالبًا ما يبدأ في سنوات المراهقة أو أوائل مرحلة البلوغ.

وفقا لموقع OnlyMyHealth، فإن متلازمة القولون العصبي شائعة نسبيًا عند الأطفال، حيث تؤثر على حوالي 10-15% من الأطفال في جميع أنحاء العالم.

ما هى متلازمة القولون العصبي (IBS)؟

المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى يصف القولون العصبي بأنه مجموعة من الأعراض التي تحدث معًا، بما في ذلك الألم المتكرر في البطن والتغيرات في حركات الأمعاء، والتي قد تكون إسهالًا أو إمساكًا أو كليهما، هذه الحالة تظهر غالبًا في أواخر مرحلة الطفولة أو المراهقة ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على الأنشطة اليومية ونوعية الحياة.

كيف يؤثر القولون العصبي على الأطفال؟

في حين أن هناك بيانات محدودة حول تشخيص القولون العصبي بين الأطفال، إلا أن دراسة نُشرت في مجلة طب الأطفال تشير إلى أن حوالي 5 % من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 18 عامًا يعانون من متلازمة القولون العصبي، والتي تشمل 14٪ من طلاب المدارس الثانوية و 6٪ من طلاب المدارس المتوسطة.

أعراض القولون العصبي عند الأطفال قد تكون مشابهة لتلك التي تظهر عند البالغين ولكنها قد تظهر بشكل مختلف من حيث الشدة والتأثير، وتشمل هذه:

وجع بطن

الانتفاخ والغازات

الإسهال أو الإمساك

تغيرات في قوام البراز وتكراره

الحاجة المفاجئة للتبرز

وبحسب الطبيب، قد يعاني الأطفال أيضًا من أعراض غير معدية معوية مثل التعب والصداع وصعوبة التركيز.

كيفية تشخيص الحالة عند الأطفال؟

السبب الدقيق لمتلازمة القولون العصبي عند الأطفال غير معروف، ومع ذلك، هناك عوامل مثل تاريخ الإصابة بالتهاب المعدة والأمعاء، حساسية الطعام، استهلاك الكربوهيدرات والدهون المختلفة، والعوامل النفسية، بما في ذلك التوتر والقلق والاكتئاب، يمكن أن تؤدي إلى هذه الحالة عند الأطفال.

ويشير التقرير إلى أن تشخيص متلازمة القولون العصبي عند الأطفال يتطلب تاريخًا طبيًا شاملًا وفحصًا بدنيًا، تتضمن الطرق الأكثر فعالية ما يلي:

تحاليل الدم

تحليل وزراعة البول

عينة براز

اختبار الدم الخفي في البراز

اختبار هيدروجين اللاكتوز في التنفس

الأشعة السينية والموجات فوق الصوتية للبطن

التنظير الداخلي

نصائح لإدارة متلازمة القولون العصبى

لسوء الحظ، لا يوجد علاج لمتلازمة القولون العصبي، ومع ذلك، يمكن إدارة الحالة من خلال استراتيجيات مختلفة، والتي تشمل:

التغييرات الغذائية: يمكن أن يساعد تجنب الأطعمة المحفزة وتجنبها (مثل اللاكتوز أو الجلوتين أو الأطعمة الغنية بالدهون)، قد يوصي أخصائي التغذية باتباع نظام غذائي .

الأدوية: اعتمادًا على الأعراض، قد يصف الطبيب مضادات التشنج، أو الملينات، أو الأدوية المضادة للإسهال.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: يمكن أن يساعد النشاط البدني على تحسين وظيفة الأمعاء وتقليل التوتر.

