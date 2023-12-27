نظام غذائى سليم لمرضى القولون العصبي.. أطعمة مفيدة وأخرى ممنوعة

كتبت إيناس البنا

غالبا ما نسمع مصطلح "القولون العصبى"، وإصابتك به غالبا ما تكون نتيجة التوتر أو القلق حيث تبدأ المعدة في تطوير سلسلة من الأعراض .

أوضح الدكتور أحمد حمدى رئيس وحدة الجهاز الهضمي والمناظير جامعة عين شمس أن متلازمة القولون العصبي، هي اضطراب مزمن في الجهاز الهضمي يؤدي إلى سلسلة من الأعراض، بما في ذلك آلام البطن، والتشنج، والانتفاخ، وانتفاخ البطن، والإسهال، والإمساك، وأكثر من ذلك، ومع ذلك، يمكن إدارة أعراضه بسهولة عن طريق تغيير نمط الحياة، والنظام الغذائي الخاص بالقولون العصبي، وإدارة التوتر.

وأضاف رئيس وحدة الجهاز الهضمي، أن النظام الغذائي لمرض القولون العصبي هو خطة نظام غذائي حيث يتم استبعاد بعض الأطعمة من النظام الغذائي، لتحديد الأسباب المحفزة التي تسبب مشاكل القولون، وبناء عليه يتم وضع خطة للنظام الغذائي حسب كل حالة.

وفيما يخص الأطعمة التي يجب تناولها، أشار الطبيب أن ذلك يشمل البروتين كالدجاج والأسماك من 3 إلى 4 مرات في الأسبوع، والمكسرات والبذور، والفاكهة أبرزها التوت والفراولة والكيوى وفاكهة الموسم، بالإضافة إلى الخضروات التي تقدم منها من حصتين إلى 3 حصص في الأسبوع، والحبوب منها الشوفان والحبوب الكاملة تقدم منها حصتين في اليوم، ومنتجات الألبان من مرتين إلى 4 مرات فى الأسبوع والزيوت الدهنية.

وعن الأطعمة التي يجب تجنب تناولها أشار الطبيب، أن ذلك يشمل مشروبات الصودا والمشروبات التي تحتوى على المحليات الصناعية، والأطعمة المصنعة التي تحتوي على مواد حافظة ومكونات مضافة، والأطعمة الغنية بالدهون، والكثير من التوابل

يمكن أن يتطلب التعامل مع مشكلات مثل متلازمة القولون العصبي قدرًا كبيرًا من الجهد والتغييرات في نمط الحياة. ومع ذلك، عندما يتم القيام به بشكل صحيح، يمكن أن يكون له تأثير كبير على صحة الفرد وحالته المستمرة.