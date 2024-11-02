أخبار×24 ساعة.. دار الإفتاء: الأحد أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1446هـ

إعداد : محمد جاد

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

"حملة 100 يوم صحة" قدمت أكثر من 145 مليون خدمة مجانية خلال 92 يوما

الأرصاد: سقوط أمطار متفاوتة الشدة على معظم الأنحاء غدا.. وهذه نصائح للمواطنين

دار الإفتاء: الأحد أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1446هـ

وزيرة البيئة: وضع مصر لمقدمة تقرير تمويل التنوع البيولوجى 2024 يعكس مكانتها

وزير الإسكان: الانتهاء من الهيكل الخرسانى لأعلى برج على ساحل البحر المتوسط

مياه الشرب بالجيزة: انتشار المعدات على المحاور والطرق مع تحذيرات الأرصاد

وزارة الأوقاف تنشر حصادها الدعوي والاجتماعي عن الأسبوع الماضي