اليوم السابع
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أخبار×24 ساعة.. دار الإفتاء: الأحد أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1446هـ

السبت، 02 نوفمبر 2024 12:00 ص
أخبار×24 ساعة.. دار الإفتاء: الأحد أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1446هـ دار الإفتاء - أرشيفية
إعداد : محمد جاد

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

"حملة 100 يوم صحة" قدمت أكثر من 145 مليون خدمة مجانية خلال 92 يوما

الأرصاد: سقوط أمطار متفاوتة الشدة على معظم الأنحاء غدا.. وهذه نصائح للمواطنين

دار الإفتاء: الأحد أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1446هـ

وزيرة البيئة: وضع مصر لمقدمة تقرير تمويل التنوع البيولوجى 2024 يعكس مكانتها

وزير الإسكان: الانتهاء من الهيكل الخرسانى لأعلى برج على ساحل البحر المتوسط

مياه الشرب بالجيزة: انتشار المعدات على المحاور والطرق مع تحذيرات الأرصاد

وزارة الأوقاف تنشر حصادها الدعوي والاجتماعي عن الأسبوع الماضي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






دار الافتاء

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