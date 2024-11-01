‫وزير الزراعة يبحث مع نظيره الصومالي سبل التعاون المشترك

كتبت أسماء نصار

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و"اسد عبدالرازق محمد" وزير الدولة بوزارة الزراعة والري بالصومال، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الإقليمي لتسريع تحول أنظمة الغذاء في المنطقة العربية والمقام بعاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عمان بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين بالدول العربية فضلا عن ممثلين لعدد من المنظمات الإقليمية والدولية.

وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كافة أشكال الدعم لدول وشعوب القارة السمراء، نظرا تمثله افريقيا من أهمية استراتيجية.

وأشار فاروق إلى أن التعاون بين مصر والصومال فى المجال الزراعي يعد مثالا حيًّا على التضامن العربي والإفريقي، ويسعى إلى تحقيق أهداف مشتركة تتمثل في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الريفية، وتبادل الخبرات والمعرفة.

وأكد وزير الزراعة إمكانية التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، في مجال تبادل الخبرات بحيث تستفيد الصومال من الخبرة المصرية العريقة في مجال الزراعة، خاصة في مجال إدارة الموارد المائية، وتحسين إنتاجية المحاصيل، ومكافحة الآفات والأمراض الزراعية، فضلا عن إرسال خبراء زراعيين، وتنظيم دورات تدريبية للمزارعين الصوماليين.

وأشار الوزير إلى الدور الذي يلعبه المركز المصري الدولي الزراعة بالعلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في هذا المجال، حيث يتم استضافة المبعوثين من الدول الأفريقية وغيرها من الدول، لتدريبهم في عدد من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي ونقل الخبرات لهم.

وقال انه يمكن أيضا التعاون المشترك بين المؤسسات البحثية الزراعية في البلدين لإجراء البحوث والدراسات المشتركة في مجال الزراعة، الأمر الذي يساهم في تعزيز الأمن الغذائي في كلا البلدين، لافتا إلى امكانية أن يشمل التعاون أيضا مجال مواجهة التغيرات المناخية، وتأثيراتها مثل الجفاف والتصحر، وغيرها من التي قد تهدد الزراعة والإنتاج الغذائي.

