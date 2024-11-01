اليوم السابع
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أول تقلبات جوية بالخريف..

بالأسماء 15 محافظة تتعرض لأمطار متفاوتة الشدة ورعدية

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 01:15 م
بالأسماء 15 محافظة تتعرض لأمطار متفاوتة الشدة ورعدية أمطار - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتعرض البلاد اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024، لحالة من عدم الاستقرار بـ الأحوال الجوية على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا مع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.

وينشر "اليوم السابع" خرائط الأمطار وشدتها بأسماء المحافظات، كما يلى:
 

- أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على:

مطروح
الأسكندرية
البحيرة
كفر الشيخ
الدقهلية
الغربية

- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على:

دمياط
بورسعيد
الشرقية
المنوفية
الإسماعيلية
السويس

- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة مساء على:

القاهرة
الجيزة
القليوبية


وتشير توقعات حالة الطقس اليوم إلى درجات الحرارة المتوقعة الجمعة: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 21، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 27 درجة، والصغرى 16، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17.







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