وزير الإسكان: الانتهاء من الهيكل الخرسانى لأعلى برج على ساحل البحر المتوسط

كتب أحمد حسن

كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل الملحمة الهندسية لتنفيذ الهيكل الخرسانى لأطول برج على ساحل البحر المتوسط، وهو البرج الأيقوني ويتوسط أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، والذى بدأ تنفيذه فى شهر فبراير 2022، وتم الانتهاء من هيكله الخرسانى أمس الخميس.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن البرج الأيقوني يقع ضمن مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، والتى تضم أيضًا 4 أبراج أخرى، بارتفاع 200 متر للبرج (56 طابقاً) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2، ويتوسطها بحيرات العلمين "كريستال لاجون"، وتضم عدداً من الجزر، والعديد من الأنشطة الترفيهية والتجارية لخدمة سكان ومرتادي المدينة، وتُحاط بممشى سياحى، وستضاهي المشروعات المثيلة على مستوى العالم.

وأضاف وزير الإسكان، أن الارتفاع النهائى للبرج الأيقوني يتجاوز 300 متر، ويضم 67 طابقاً، وطابقين تحت الأرض، واستهلك الهيكل الخرساني للبرج نحو 140 ألف م3 خرسانة مسلحة، وشمل صب أكبر لبشة مسلحة في أفريقيا 19.6 ألف م3، وتبلغ المساحة الإجمالية لأرض المشروع حوالى 463 ألف م2، ومساحة البوديوم حوالى 96 ألف م2، وتصل مساحة الطابق إلى 3 آلاف م2.

وقال الوزير، إن إنشاء الهيكل الخرساني للبرج الأيقوني كان تحدياً كبيراً بهذا الارتفاع وبشكله المتميز المنحني بالاتجاهين الرأسي والأفقي بشكل (Y-Shape)، وتم تنفيذه بمجهود عظيم وتنسيق وتعاون تام بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشارى المشروع "دار الهندسة"، وشركة "CSCEC" الصينية، حيث تم الوصول لمعدلات تنفيذ عالمية بلغت 7 أيام للانتهاء من الدور الواحد كاملاً.