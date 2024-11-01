الزراعة: علاج وفحص 1800 رأس ماشية مجانا بمنطقة نزلة السمان بالهرم

كتبت أسماء نصار

نظمت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، قافلة علاجية مجانية من أطباء مديرية الطب البيطري بالجيزة، بالاشتراك مع معهد تناسليات الهرم وجمعية ESMA للرفق بالحيوان، وذلك في منطقة نزلة السمان بالهرم وبالجهود الذاتية للمديرية وتنفيذا لبدء فعاليات البرنامج الوطني "معا لحماية الخيول والإبل والحيوانات الأليفة" بالتعاون بين وزارة الزراعة ووزارة السياحة والآثار.

وعالجت القافلة (112) خيل من نزلات البرد، و(98) خيل من التهابات المفاصل والعرج. (201) جمل من الجرب و( 243) من الخيول والجمال من أمراض سوء التغذية والضعف العام.(198) حيوان من الأمراض الباطنية. (400) رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان بالاضافة إلى رش عدد (500) رأس ضد الطفيليات الخارجية وتطعيم (27) كلب ضد السعار. وعدد من الندوات الإرشادية عن مرض السعار والتطعيمات الخاصة به وكذلك امراض الخيول والجمال.

أوضح هيئة الطب البيطرى أن إجمالي الحيوانات التى تم علاجها وفحصها من الخيول والجمال والحيوانات الأليفة حوالي 1800 حيوان.