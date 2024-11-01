وزارة الصحة توقع بروتوكولات تعاون مع 14 جامعة مصرية بنظام الـPharm D

كتب وليد عبد السلام

وقعت وزارة الصحة والسكان، عدة بروتوكولات مع مجموعة من الجامعات المصرية، فى إطار التعاون المشترك لتدريب طلبة وطالبات كليات الصيدلة، فى أماكن التدريب المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، لاكتساب الخبرة العملية اللازمة للقيام بالمسئوليات المهنية للصيدلى بعد التخرج.

يأتى ذلك فى إطار تنمية قدرات ومهارات خريجى كليات الصيدلة؛ لتلبية احتياجات سوق العمل، وتحسين جودة الأداء، وإعداد صيادلة مؤهلين للعمل فى مجال الرعاية الصحية، بما يحقق التناغم بين الدراسة الأكاديمية بالجامعات، والتطبيق العملى على أرض الواقع.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن بروتكولات التعاون تنص على استقبال طلاب كليات الصيدلة بنظام الـ Pharm D للتدريب فى المستشفيات والمنشآت التابعة لوزارة الصحة أو الخاضعة لإشرافها الفني، طبقا للأماكن المتاحة (السعة الاستيعابية) وتتولى الوزارة التدريب كجزء من البرنامج التدريبى المخصص لهم، كشرط للحصول على البكالوريوس.

وأضاف «عبدالغفار» أن مدة التدريب للدورة الواحدة 6 أسابيع بمعدل خمسة أيام فى الأسبوع (30 ساعة أسبوعياً) ويتم اختيار التخصص من قبل طالب Pharm D clinical فى تخصصات كلينكال المختلفة.

وأوضح المتحدث الرسمى للوزارة، أن البروتوكول نص على التزام وزارة الصحة والسكان، بموافاة الجامعات بما يفيد رسميا قضاء الطلاب مدة التدريب المتفق عليها من خلال الـlog book الخاص بكل طالب ويعتمد من المستشفى بعد مراجعة واعتماد مدير الصيادلة والإدارة العامة للشئون الصيدلية.

جدير بالذكر أن الجامعات التى تم توقيع البروتوكولات معاها تضم (الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة البريطانية فى مصر، وجامعة سيناء فرعى العريش والقنطرة، والجامعة الكندية، وجامعة دراية، وجامعة بدر، وجامعة حورس، وجامعة مصر الدولية، وجامعة نيو جيزة، وجامعة النهضة، وجامعة بدر، وجامعة المستقبل، وجامعة الدلتا).