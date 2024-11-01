اليوم السابع
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وزير الصحة: لا نسمح بأى نوع من الاعتداءات على الطواقم الطبية والمنشآت الصحية

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 03:52 م
وزير الصحة: لا نسمح بأى نوع من الاعتداءات على الطواقم الطبية والمنشآت الصحية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان
كتب: وليد عبد السلام

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أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن وزارة الصحة لا تقبل أي تقصير في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى، كما أنها لا تتسامح في التعدي على الطواقم الطبية، والمنشأت الصحية أي كان وصف ونوع هذا التعدي، مؤكدا أنه جار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تجاه هذه الواقعة، بمعرفة الوزارة.


وتابع الدكتور خالد عبدالغفار واقعة تعدي أهالي على الطاقم الطبي، وإحداث تلفيات في أحد قسم الرعاية المركزة بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القاهرة، كما تواصل مع الطبيب المعتدى عليه.







وزاره الصحه

المنشات الصحيه

القوائم الطبيه



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