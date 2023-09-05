حصاد الوزارات.. وزير الصحة: 2230 مولودا خلال ساعة و25 دقيقة و39 ثانية فقط

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزير الصحة: 2230 مولودا خلال ساعة و25 دقيقة و39 ثانية فقط
الصحة: معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة وصل 75%
وزير الصحة: تنفيذ 13 مبادرة رئاسية لتطوير المنظومة الصحية
"الصحة": كل جنيه تنفقه الدولة على تنظيم الأسرة يوفر 151.7 جنيه
قيام ووصول قطارات إلى محطة مصر بدلا من اختصارها بشبرا اعتباراً من الجمعة
البيئة: زبد البحر بسبب تفريغ مياه "صابورة" التوازن للسفن ويصعب تحديد المسئول عنه
وزير الصحة: الدولة أقامت 24 مدينة جديدة لحل مشكلة العشوائيات
هالة السعيد: أنفقنا 15 مليار جنيه هذا العام للحفاظ على كثافة الفصول
وزير التعليم: محو الأمية للكبار حق أساسى للإنسان ومبادرة وطنية لتعزيز القرائية
الزراعة: تصدير مليون و32 ألف طن بطاطس منذ بداية العام
الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لوظيفة عميد المركز الثقافى بالبحر الأحمر
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