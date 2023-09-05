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حصاد الوزارات.. وزير الصحة: 2230 مولودا خلال ساعة و25 دقيقة و39 ثانية فقط

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 05:35 م
حصاد الوزارات.. وزير الصحة: 2230 مولودا خلال ساعة و25 دقيقة و39 ثانية فقط الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير الصحة: 2230 مولودا خلال ساعة و25 دقيقة و39 ثانية فقط
 
الصحة: معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة وصل 75%
 
وزير الصحة: تنفيذ 13 مبادرة رئاسية لتطوير المنظومة الصحية
 
"الصحة": كل جنيه تنفقه الدولة على تنظيم الأسرة يوفر 151.7 جنيه
 
قيام ووصول قطارات إلى محطة مصر بدلا من اختصارها بشبرا اعتباراً من الجمعة
 
البيئة: زبد البحر بسبب تفريغ مياه "صابورة" التوازن للسفن ويصعب تحديد المسئول عنه
 
وزير الصحة: الدولة أقامت 24 مدينة جديدة لحل مشكلة العشوائيات
 
هالة السعيد: أنفقنا 15 مليار جنيه هذا العام للحفاظ على كثافة الفصول
 
وزير التعليم: محو الأمية للكبار حق أساسى للإنسان ومبادرة وطنية لتعزيز القرائية
 

 


حصاد الوزارات

وزاره الصحه

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وزير الصحه

محطه مصر

زبد البحر

صابوره

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