أخبار × 24 ساعة.. استثناء محال البقالة والمخابز والصيدليات من مواعيد الغلق

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:-

كيف ساهمت مشروعات البنية التحتية والنقل فى توفير 8 مليارات دولار سنويا

مشروع المونوريل يربط القاهرة الكبرى بالمدن الجديدة.. اعرف التفاصيل

مفتى الجمهورية: شراء الحلوى والاحتفال بالمولد النبوى الشريف مباح شرعًا