اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. استثناء محال البقالة والمخابز والصيدليات من مواعيد الغلق

السبت، 30 سبتمبر 2023 12:06 ص
أخبار × 24 ساعة.. استثناء محال البقالة والمخابز والصيدليات من مواعيد الغلق وزارة التنمية المحلية - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:-

كيف ساهمت مشروعات البنية التحتية والنقل فى توفير 8 مليارات دولار سنويا

مشروع المونوريل يربط القاهرة الكبرى بالمدن الجديدة.. اعرف التفاصيل

التضامن فى أسبوع.. منح 2000 حالة معاشا استثنائيا
وزارة العمل تنشر صورا لـ"وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" بعد تجديدها
الجامعة المصرية اليابانية الأولى محليا فى تصنيف تايمز البريطانى
وزارة الهجرة تشارك فى ختام النسخة الثانية من نموذج محاكاة "المنظمة الدولية للهجرة"

جامعة الأزهر تتصدر الجامعات المصرية الحكومية في الإصدار الجديد لمؤسسة التايمز

وزارة العمل: تدريب شباب الوادي الجديد على مهنة الطاقة الشمسية

مفتى الجمهورية: شراء الحلوى والاحتفال بالمولد النبوى الشريف مباح شرعًا

التنمية المحلية: استثناء جميع محال البقالة والمخابز والصيدليات من مواعيد الغلق
مصدر بالكهرباء: 12 منتصف الليل آخر ساعة فى جدول تخفيف الأحمال

 


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