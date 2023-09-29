البيئة: منحة بـ9 ملايين دولار من GEF لدعم الرعاية الصحية بمشروع تحسين جودة الهواء

كتبت منال العيسوي

أكدت وزارة البيئة أنه تم البدء في تنفيذ "مشروع تحسين جودة الهواء، ومكافحة تغير المناخ بالقاهرة الكبرى" بتمويل 200 مليون دولار.، إضافة إلى توفير منحة بقيمة 9 ملايين دولار، من مرفق البيئة العالمية GEF لدعم مكون الرعاية الصحية بالمشروع.

وأشار التقرير الصادر عن وزارة البيئة، إلى مجهودات وزارة البيئة فى مشروع تحسين جودة الهواء، أنه يهدف إلى تحديث نظام رصد جودة الهواء، كما تم إنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات وإغلاق وإعادة تأهيل مدفن أبوزعبل، و دعم تجربة النقل الكهربائي في القطاع العام والبنية التحتية له، كما بلغت عدد محطات رصد نوعية الهواء المحيط إلى حوالى 121 محطة رصد على مستوى الجمهورية.

وأوضح التقرير السنوى لوزارة البيئة انهووصل عدد المنشأت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية إلى 94 منشأة بحوالى 469 نقطة رصد، وذلك بهدف خفض التلوث بالجسيمات الصلبة بنسبة 50% بنهاية عام 2030، إضافة إلى زيادة عدد محطات رصد الضوضاء إلى 40 محطة رصد، والانتهاء من تركيب 254 نموذج مطور لانتاج الفحم النباتي، بديلاً عن مكامير انتاج الفحم النباتي التقليدية، و14 مصنع لإنتاج الفحم النباتي المضغوط.