الجامعة المصرية اليابانية الأولى محليا فى تصنيف تايمز البريطانى

كتب محمد صبحى

أعلن الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عن انجاز جديد للجامعة فى التصنيفات الدولية حيث تصدرت الجامعة المصرية اليابانية الجامعات المصرية التى ظهرت بتصنيف التايمز البريطانى للجامعات العالمية على مستوى 28 جامعة مصرية تم ظهورها في التصنيف وجاءت الجامعة المصرية اليابانية فى شريحة الجامعات 601 - 800 على مستوى العالم.

وأشار رئيس الجامعة أن الجامعة تفتخر بتحقيق هذا الانجاز مشيرا إلى انها جامعة بحثية فى المقام الأول تضع على رأس أولوياتها دعم البحث العلمى والجهات الصناعية فى مصر وافريقيا والشرق الأوسط .

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج تصنيف التايمز العالمي في نسخته الجديدة لعام 2024، التي صنفت وقيمت 1904 جامعة من 108 دول حول العالم.

وأوضح الوزير، أن الجامعات المصرية حققت في هذا التصنيف زيادة في عددها، وذلك بالقياس إلى نسخة العام الماضي، حيث سجلت النتائج تحقيق 28 جامعة مرتبة إيجابية على صعيد التنافس العالمي، وحصدت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا المرتبة (601-800)، ثم جاءت جامعات الأزهر، الإسكندرية، أسوان، القاهرة، دمياط، كفر الشيخ، المنصورة، الزقازيق، والجامعة الأمريكية بالقاهرة المرتبة (1000 – 801 )، يليها جامعات عين شمس، بنها، بني سويف، الفيوم، المنيا، جامعة النيل الأهلية، السويس، قناة السويس، طنطا، زويل للعلوم والتكنولوجيا في المرتبة (1200 – 1001)، بينما جاءت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة أسيوط، والجامعة البريطانية في مصر، وجامعة حلوان، وبورسعيد، وسوهاج، وجنوب الوادي في المرتبة (1500 – 1201 )، وسجلت الجامعة الألمانية بالقاهرة المرتبة (1501+"