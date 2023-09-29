مشروع المونوريل يربط القاهرة الكبرى بالمدن الجديدة.. اعرف التفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

يســـهم مشـــروع المونوريل فـــي تيســـير حركـــة نقـــل المواطنيـــن، ويربـــط القاهـــرة الكبـــرى بالمـــدن الجديـــدة وعلـــى رأســـها العاصمـــة اإلداريـــة الجديـــدة ومدينـــة 6 أكتوبـــر.

وبـــدأت الدولـــة فـــي أغســـطس عـــام 2019 التعاقـــد مـــع شـــركات مصريـــة وأجنبيـــة للقيـــام بأعمـــال تصميـــم وإنشـــاء وصيانـــة خطـــي المونوريـــل "العاصمـــة الإداريـــة - 6 أكتوبـــر".

وســـتقوم هـــذه الشـــركات أيضـــا بتشـــغيل وإدارة المشـــروع لمـــدة ثالثيـــن عامـــا مـــن تاريـــخ تنفيـــذ المشـــروع، وينقســـم إلـــى خطيـــن:

الإقتصاد المصري خـط مونوريـل العاصمـة الإداريـة: بـدأ تنفيـذه فـي أغسـطس عـام 2019، بتكلفـة 44 مليـار جنيـه، ويهدف إلى ربـط إقليم القاهرة الكبـرى بالمناطق العمرانية الجديـدة مثـل، القاهـرة الجديـدة- العاصمـة الإداريـة ، ممـا يسـهم فـي تيسـير حركـة نقـل الموظفيـن مـن القاهـرة إلـى العاصمـة اإلداريـة خلال 60 دقيقـة فقـط.

ويسـتهدف هـذا المشـروع نقـل 450 ً ألـف راكـب يوميـا، وبلغـت نسـبة تنفيـذ الأعمال الإجماليـة فـي مونوريـل العاصمـة الإداريـة أكثـر مـن 70 %خـط مونوريـل 6 أكتوبـر: يتـم العمـل عليـه منـذ ينايـر،2020 وبتكلـــــفة تقريبيـة 32.5 مليـار جنيـه، ويهـدف إلـى ربـط مدينـة 6 أكتوبـر والشـيخ زايـد بالقاهـرة والجيـزة، وتبلـغ الطاقـة االسـتيعابية لهـذا الخـط 300 ً ألـف راكـب يوميـا.