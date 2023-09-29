اليوم السابع
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الجمعة، 29 سبتمبر 2023 02:53 م
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وزيرة البيئة: 250 مليون يورو استثمارات المرحلة 4 من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 02:38 م
وزيرة البيئة: 250 مليون يورو استثمارات المرحلة 4 من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوي

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة،  أنه جارى الإعداد لبدء تنفيذ المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي بنهاية 2023،  ولمدة خمس سنوات بإجمالي استثمارات حوالى 250 مليون يورو.

 

وأوضحت وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه يعد برنامج التحكم فى التلوث الصناعى واحداً من أهم و أبرز المشروعات بوزارة البيئة، بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منه منذ عام 1997، وتم مدها لثلاث مراحل متتالية بإجمالى استثمارات بلغت 300 مليون يورو.

وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج التحكم في التلوث الصناعي، يهدف الى دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث الناتج، ويقدم البرنامج العديد من صور الدعم الفني بالإضافة إلى حزم تمويلية ميسرة مثل القرض الميسر، ومنحة 20% من قيمة المشروع، وتؤدى المنحة التي تحصل عليها المنشات الصناعية المشاركة بالبرنامج إلى تقليل سعر الفائدة على القرض 2.5% أو أقل.

 

جدير بالذكر أنه شهدت مصر خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2023 عدة جهود لتطوير وتحسين القطاع البيئي في مصر، من أجل الارتقاء بالعمل البيئي والمناخي على كافة الأصعدة.


التحكم فى التلوث الصناعى

قروض ميسرة

منح المشروعات

التلوث الصناعى



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