وزارة العمل: تدريب شباب الوادي الجديد على مهنة الطاقة الشمسية

كتبت آية دعبس

قالت وزارة العمل ، في بيان بها اليوم الجمعة، إن مديرية عمل محافظة الوادي الجديد تابعت تنفيذ الدورة التدريبية للشباب على مهنة الطاقة الشمسية، لـ 16 متدربًا ومتدربة بأحد مواقع العمل بقرية الشركة، وذلك لإكسابهم المهارات الفنية التى تؤهلهم لدخول سوق العمل على تلك المهن في المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالمحافظات من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والوحدات المتنقلة..

واوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، في تقريرٍ للوزارة، أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بتدريب الشباب من الجنسين في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، تنفذ المديرية برامج التدريب المهني المجانية على المهن المطلوبة في سوق العمل داخل المحافظة، وأنه يمكن للشباب للتقديم عليها من خلال مقرات مراكز التدريب الثابتة او المديرية، من أجل توفير عمالة فنية مدربة من خلال تنمية قدراتهم واكسابهم المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل.