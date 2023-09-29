خريطة معارض "أهلا مدارس" بالجيزة.. تخفيضات على المستلزمات المدرسية والسلع

كتبت – مرام محمد

شهدت محافظة الجيزة افتتاح 5 معارض لـ"أهلا مدارس"، تتيح احتياجات المواطنين يومياً من المستلزمات الدراسية والسلع الغذائية بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، والمقرر انطلاقه غدا السبت 30 سبتمبر الجارى.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أماكن معارض "أهلا مدارس" بمحافظة الجيزة، وما تطرحه من منتجات وسلع أساسية.

أولا: أماكن معارض "أهلا مدارس" في الجيزة

-منطقة أرض المطاحن بشارع فيصل.

-نهاية شارع مستشفى الصدر بالقرب من قسم العمرانية.

-شارع المطار بحي إمبابة.

-شارع عمرو بن العاص بمدينة البدرشين.

-معرض "أهلا مدارس" بمدينة حدائق أكتوبر.

ثانياً أسعار المنتجات والسلع بمعارض "أهلا مدارس"

الأدوات المكتبية

قائمة الأسعار لدى أحد العارضين بمعرض أهلا مدارس في إمبابة":

-دستة كراريس 28 ورقة مسطر "20 كراسة" بـ67 جنيها بدلا من 71.5 جنيه.

-دستة كراريس 28 ورقة إنجليزى "20 كراسة" بـ67 جنيها بدلا من 71.5 جنيه.

-دستة كراريس 28 ورقة - 9 أسطر "20 كراسة" بـ67 جنيها بدلا من 71.5 جنيه.

-دستة كراريس 28 ورقة مربعات "20 كراسة" بـ67 جنيها بدلا من 71.5 جنيه.

-دستة كراريس 40 ورقة مسطر "10 كراريس" بـ42.5 جنيه.

-دستة كراريس 40 ورقة إنجليزى "15 كراسة" بـ64 جنيها.

-دستة كشاكيل 60 ورقة مسطر "10 كشاكيل" بـ55 جنيها.

-دستة كشاكيل 79 ورقة مسطر إنجليزي "8 كشاكيل" بـ58 جنيها.

-دستة كشاكيل 96 ورقة مسطر "8 كشاكيل" بـ70 جنيها.

-دستة أقلام رصاص يتراوح سعرها ما بين 20 و65 جنيها.

-دستة أقلام جاف يتراوح سعرها ما بين 25 جنيها و65 جنيها.

-اللانش بوكس يتراوح سعره ما بين 25 جنيها و60 جنيها.

-زمزمية المياه يتراوح سعرها ما بين 20 جنيها و25 جنيها.

-ألوان الرصاص يتراوح سعرها ما بين 10 جنيهات و25 جنيها.

-الألوان المائية بـ25 جنيها.

-كراسة الرسم يتراوح سعرها ما بين 7.5 جنيه و20 جنيها.

الزي المدرسي

التيشيرت

-مقاس 4 و 6 بـ85 جنيها.

-مقاس 8 و 10 و 12 بـ95 جنيها.

-مقاس 14 و 16 بـ105 جنيهات.

-مقاس 18 و 20 و 22 و 24 بـ115 جنيها.

الشروال

-مقاس 8 و 10 و 12 يتراوح سعره ما بين 130 جنيها و135 جنيها. -حسب الخامة-

-مقاس 14 و 16 يتراوح سعره ما بين 140 و150 جنيها.

-مقاس 18 و 20 يتراوح سعره ما بين 150 و 160 جنيها.

السويت شيرت

-مقاس 4 و 6 بـ135 جنيها.

-مقاس 8 و 10 و 12 بـ150 جنيها.

-مقاس 14 و 16 بـ165 جنيها.

-مقاس 18 و 20 بـ180 جنيها.

الحقائب المدرسية

-شنطة الحضانة يتراوح سعرها ما بين 75 جنيها و100 جنيه.

-شنطة مدرسة للمرحلة الابتدائية يتراوح سعرها ما بين 150 جنيها و 200 جنيه.

-شنطة مدرسة للمرحلة الإعدادية والثانوية يتراوح سعرها ما بين 250 جنيها و400 جنيه.

-شنطة المدرسة تروللي المصري يتراوح سعرها ما بين 250 جنيها و300 جنيه.

-شنطة المدرسة التروللي المستوردة 3 قطع بـ550 جنيها.

-شنطة المدرسة المستوردة 3 قطع بـ450 جنيها.

السلع الغذائية الأساسية

-السكر المعبأ 1 كجم حر بـ20 جنيها.

-الأرز الهندي 1 كجم حر بـ20 جنيها.

-زيت خليط 800 مل حر بـ40 جنيها.

-الأرز المحلي 1 كجم بـ22 جنيها.

-الشاي 250جم بـ44 جنيها.

-الدقيق 1 كجم بـ18 جنيها.

-السمنة 650جم بـ45 جنيها.

-السمنة 700جم بـ49 جنيها.

-السمنة 1.5 كجم بـ99 جنيها.

-زيت الذرة 800 مل بـ70 جنيها.

-زيت عباد 800 مل بـ59 جنيها.

-لحم مكعبات 500جم برازيلي بـ85 جنيها.

-لحم مفروم 500جم برازيلي بـ85 جنيها.

-دجاج مجمد 1 كجم برازيلي بـ85 جنيها.