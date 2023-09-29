التضامن فى أسبوع.. منح 2000 حالة معاشا استثنائيا

كتب مدحت وهبة

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 22 سبتمبر إلى 28 سبتمبر ، ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

- وزيرة التضامن الاجتماعى تشهد انطلاق فعاليات الدورة السابعة لملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، الذى نظم تحت عنوان "الحياة حلوة" بدار الأوبرا المصرية، وبمشاركة 42 دولة عربية واجنبية.

- حملة وزارة التضامن "هنوصلك" لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية تكثف نشاطها وتنجح في الوصول 136 قرية عبر157 مكتب تاهيل على مستوى 16 محافظة.

- المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية يطلق مبادرة لرفع وعي أبناء المناطق المطورة، وتنطلق من روضة السيدة والخيالة وأهالينا بإجمالي ٣٥٦ شابة وشاب، ويواصل تدريباته المتخصصة للمخطوبين ولأبناء مصر كريمي النسب.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تشهد فعاليات الاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل الذى نظمته مؤسسة هيكل للصحافة العربية بالمتحف القومى للحضارة المصرية.

- الهلال الأحمر المصري، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ووزارة التربية والتعليم، يطلق برنامج تحدى الشباب من أجل تعزير الدور المجتمعي للشباب والحفاظ على البيئة.

- في إطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة اﻷقصر تم الاحتفال بتسليم المرحلة الثانية من تسليم المنازل المطورة ضمن مشروع تطوير قرية الدير القديم بإجمالى 66 وحدة سكنية.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي بشأن تأهيل ودمج النزلاء المفرج عنهم في سوق العمل وفي المجتمع.

- القباج تلتقى مارتن كريل المدير الاقليمى لديسكفرى لمناقشة الانتهاء من المنهج الجديد لحضانات الطفولة المبكرة التي تستهدف الأطفال تحت سن أربع سنوات، في إطار تطوير البرنامج القومي للطفولة المبكرة.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تترأس اجتماع اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائيةـ واللجنة توافق على منح وتحسين 2000 حالة معاشات استثنائية.

أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعى لمؤسسات العمل الاهلى، يوقع بروتوكول تعاون في المجالات والأنشطة المختلفة المقدمة للمسنين.

- في إطار جهوده في دعم مجتمع اللاجئين، ومن خلال مشروع "الصحة للجميع"، الهلال الأحمر يوفر الدعم لأكثر من 60 مشروع متناهي الصغر و تأهيل المستحقين فنيا لريادة الاعمال.

- برنامج السيدات يمضين قدما المنفذ بالتعاون بين برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، يستكمل أنشطته في محافظة الجيزة في إطار تنفيذه للنسخة الثالثة من تدريباته لتأهيل مستفيدات تكافل وكرامه لسوق العمل.

- استعداداً للعام الدراسى الجديد، مديريات التضامن الاجتماعى تتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوزيع الزى المدرسى والحقائب ومستلزمات الدراسة على الفئات الأولى بالرعاية، وتنتهي من تكريم من أبناء مؤسسات الرعاية المتفوقين دراسيا.

- برنامج التربية الأسرية الإيجابية ينفذ برنامج إعداد مدربين لأعضاء هيئة التدريس بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم والتدريب، وذلك لتطوير قدراتهم على استخدام دليل التربية الإيجابية بشكل موحد.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح أعمال الورشة الوطنية لإعداد تقرير تحليلي عن مشهد الحماية الاجتماعية ووضع رؤية مستقبلية لآفاقها في مصر بالتعاون مع الإسكوا

- التضامن الاجتماعى تستمر في استقبال مشاركين في المسابقة التي أطلقتها بعنوان "بطل من بلدنا" في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك حتى 30 من الشهر الجارى وإقبال واسع من الشباب بمحافظات الجمهورية للاشتراك.

- صندوق الاستثمار الخيرى "عطاء" ينفذ ورشة عمل لمشروع "قدرات بلا حدود" لتأهيل الجمعيات العاملة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد والإعاقات النمائية، والورشة تستعرض المعايير الفنية ومخرجات المشروع.

- القباج تشارك باجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى عبر تقنية الفيديو كونفراس، وتؤكد أن الإسكان الاجتماعي جزء أصيل من برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف بها الدولة توفير إسكان آمن وملائم للجميع.

- الهلال الأحمر المصرى ينفذ تدريب علي الاسعافات الأولية والدعم النفسي لعدد من القاده المجتمعيين من اللاجئين والمهاجرين من جنسيات ومناطق مختلفه، فى إطار تنفيذ مشروع "الصحه للجميع" ودعم المجتمع للتدخل في أوقات الازمات.

- عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، يستعرض آليات استثمار التكنولوجيا الحديثة للوقاية من المخدرات بمؤتمر دولي بإسبانيا بمشاركة الأمم المتحدة وممثلي وزراء الداخلية على مستوى الدول العربية.

- وزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة، تنفذ اللقاء التنشيطى على منهج التدريب الإلزامى الموحد للأسر الراغبة فى الكفالة بحضور ممثلى مديريات القاهرة والجيزة والقليوبية وعدد من الجمعيات والمؤسسات الشريكة.

- التضامن الاجتماعي تشارك مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في حفلها الختامي للمسابقة الإقليمية لإطلاق مبادرات الوقاية من المخدرات، وذلك في إطار دعم عمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مصر.

التضامن : تطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة، والمنفذ يالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، وتدريب للعاملين بمراكز استضافة وتوجيه المرأة علي برنامج إدارة حالات العنف ضد المرأة.

- مديرية التضامن بقنا تنظم معرضا لمشروعات الأسر المنتجة واشادة الحضور بجودة وتميز المنتجات، في إطار مشاركتها بالاحتفال باليوم العالمى للسياحة بمعبد دندرة بقنا.

- تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي، تنظيم احتفالية "فى حب مصر" لدعم التواصل وإعادة الدمج لأبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية بعدد من المحافظات، والفعالية تتضمن مسابقات ومعرض فنى ومشغولات يدوية.



التضامن في أسبوع



