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أخبار × 24 ساعة.. "الصحة" تصدر تحذيرا مهما حول عدوى الحصبة لطلاب المدارس

الخميس، 28 سبتمبر 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. "الصحة" تصدر تحذيرا مهما حول عدوى الحصبة لطلاب المدارس وزارة الصحة
إعداد - محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:-
أحد المكرمين باحتفالية مولد النبى: الرئيس السيسى يقدر العلم والعلماء
التموين تعلن استيراد 200 ألف طن سكر لتعزيز المخزون الاستراتيجى
حملة 100 يوم صحة: تقديم 336 ألفا و374 خدمة في المبادرات الرئاسية
التنمية المحلية: بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات الجمعة

 


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اسعار السكر

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