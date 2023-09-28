أخبار × 24 ساعة.. "الصحة" تصدر تحذيرا مهما حول عدوى الحصبة لطلاب المدارس

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:-
أحد المكرمين باحتفالية مولد النبى: الرئيس السيسى يقدر العلم والعلماء
التموين تعلن استيراد 200 ألف طن سكر لتعزيز المخزون الاستراتيجى
حملة 100 يوم صحة: تقديم 336 ألفا و374 خدمة في المبادرات الرئاسية
التنمية المحلية: بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات الجمعة
وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات بتعيين قيادات جامعية جديدة
الصحة توجة 6 رسائل مهمة حول تناول حلوى المولد النبوى.. تفاصيل
الصحة تكشف السعرات الحرارية لحلوى المولد النبوى.. اعرف تفاصيل
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