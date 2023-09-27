وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات بتعيين قيادات جامعية جديدة

كتب محمد صبحى

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

ـ الدكتور مصطفى يوسف مصطفى النجار رئيسًا لجامعة مطروح.

ـ الدكتور أحمد عكاوي عبدالعزيز أحمد رئيسًا لجامعة جنوب الوادي.

ـ الدكتور حازم إبراهيم مصطفى صالح نائبًا لرئيس جامعة المنوفية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ـ الدكتور محمد كمال خلاف خليفة عميدًا لكلية الآثار جامعة الفيوم.

ـ الدكتور محمد حماد هندي مطر عميدًا لكلية التربية جامعة بني سويف.