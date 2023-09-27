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وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات بتعيين قيادات جامعية جديدة

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 06:53 م
وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات بتعيين قيادات جامعية جديدة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.
 
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
 
ـ الدكتور مصطفى يوسف مصطفى النجار رئيسًا لجامعة مطروح.
 
ـ الدكتور أحمد عكاوي عبدالعزيز أحمد رئيسًا لجامعة جنوب الوادي.
 
ـ الدكتور حازم إبراهيم مصطفى صالح نائبًا لرئيس جامعة المنوفية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
 
ـ الدكتور محمد كمال خلاف خليفة عميدًا لكلية الآثار جامعة الفيوم.
 
ـ الدكتور محمد حماد هندي مطر عميدًا لكلية التربية جامعة بني سويف.
 
 
 
 

جامعة الوادى

قرار جمهورى

التعليم العالى

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