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التموين تعلن استيراد 200 ألف طن سكر لتعزيز المخزون الاستراتيجى

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 07:48 م
التموين تعلن استيراد 200 ألف طن سكر لتعزيز المخزون الاستراتيجى الدكتور على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التموين  والتجارة الداخلية اتخاذ إجراءات الإعلان عن استيراد كمية 200 ألف طن سكر خام، وذلك من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية وشركات البنجر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية “شركة الفيوم لصناعة السكر وشركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر وشركة الدلتا للسكر وشركة النوبارية للسكر “ وذلك بخلاف الكميات التي تم استيرادها، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية بألا تقل عن ٦ أشهر
 
على جانب آخر تفتتح منافذ المجمعات الاستهلاكية لوزارة التموين أبوابها غدا الخميس لاستمرار طرح السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين، وكذلك منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة وحلوى المولد بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق،  كذلك استمرار صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر سبتمبر الجارى.
 
 
وضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية  كميات كبيرة من حلوى المولد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة ، حيث يتم طرح حلوى المولد بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25% مقارنة بأسعار نفس المنتجات في الأسواق الأخرى .
 
 وتطرح منافذ المجمعات الاستهلاكية عبوات مختلفة من حلوى المولد هذا العام  بأسعار تبدأ بـ85 جنيها لعلبة الحلوة السادة زنة كيلو جرام، كما يتم طرح علبة حلوة سادة لوكس زنة 1 كيلو بـ100 جنيه، وعلبة حلوة سادة لوكس زنة 2 كيلو سعر 200 جنيه وعلبة حلوة سادة لوكس 3 كيلو بسعر 350 جنيها "أصناف مميزة"، وعلبة حلوة سادة لوكس زنة 5 كيلو بسعر 600 جنيه " أصناف مميزة، " وعلبة حلوة فاخرة مكسرات زنة 2 كيلو بسعر 300 جنيه وعلبة حلوة فاخرة مكسرات زنة 3 كيلو بسعر 450 جنيه وعلبة حلوة مكسرات فاخرة زنة 5 كيلو بسعر 750 جنيها "مميزة بالأصناف" ،بجانب طرح المخبوزات وحلويات شرقية وغربية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.
 
 
 

التموين

مخزون السكر

اسعار السكر

السكر المحلى



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