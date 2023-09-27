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الصحة توجة 6 رسائل مهمة حول تناول حلوى المولد النبوى.. تفاصيل

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 04:26 م
الصحة توجة 6 رسائل مهمة حول تناول حلوى المولد النبوى.. تفاصيل حلاوة المولد النبوى
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان أن حلوى المولد النبوى تحتوى على المكسرات المفيدة لكنها تحتوى على كثير من السكريات التى تضر بالصحة.

ووجهت وزارة الصحة والسكان عددا من النصائح جاءت كالآتى:

1- يجب تناول قطعة أو قطعتين من الحلوى 

2- يجب ألا تتعدى حجم قطعة حلوى المولد النبوى حجم علبة الكبريت 

3- يفضل تناول الحلوى فى الصباح حتى يكون هناك وقت لحرق سعراتها الحرارية 

4- على مرضى السكر تقنين كميات تناول الحلوى مع ضرورة متابعة السكر 

5- الامتناع عن إعطاء الحلوى لمرضى حساسية المكسرات

6- لا تنسى شرب الماء وتناول الخضراوات والفاكهة على مدار اليوم.


الصحة

المولد النبوى

حلوى المولد النبوى



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