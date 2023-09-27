الصحة توجة 6 رسائل مهمة حول تناول حلوى المولد النبوى.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان أن حلوى المولد النبوى تحتوى على المكسرات المفيدة لكنها تحتوى على كثير من السكريات التى تضر بالصحة.

ووجهت وزارة الصحة والسكان عددا من النصائح جاءت كالآتى:

1- يجب تناول قطعة أو قطعتين من الحلوى

2- يجب ألا تتعدى حجم قطعة حلوى المولد النبوى حجم علبة الكبريت

3- يفضل تناول الحلوى فى الصباح حتى يكون هناك وقت لحرق سعراتها الحرارية

4- على مرضى السكر تقنين كميات تناول الحلوى مع ضرورة متابعة السكر

5- الامتناع عن إعطاء الحلوى لمرضى حساسية المكسرات

6- لا تنسى شرب الماء وتناول الخضراوات والفاكهة على مدار اليوم.