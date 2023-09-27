اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 09:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

"السلع التموينية": تتعاقد على شراء 170 ألف طن قمح مستورد

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 08:21 م
"السلع التموينية": تتعاقد على شراء 170 ألف طن قمح مستورد قمح
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية على شراء 170 ألف طن قمح مستورد منها كمية 60 ألف طن قمح روماني ، وأن فترة الشحن من 10 إلى 20 نوفمبر 2023 ، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية مشيرة إلى أن الكمية تتضمن أيضا 110 آلاف طن قمح روماني وبلغاري فترة شحن من 21 إلى 30 نوفمبر 2023.
 
على جانب أخر أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإتخاذ إجراءات الإعلان عن إستيراد كمية 200 ألف طن سكر خام وذلك من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية وشركات البنجر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية “شركة الفيوم لصناعة السكر وشركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر وشركة الدلتا للسكر وشركة النوبارية للسكر “ وذلك بخلاف الكميات التي تم إستيرادها وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الأرصدة الإستراتيجية من السلع الأساسية بألا تقل عن 6 أشهر.

السلع التموينية

التعاقد لشراء قمح مستورد

شراء قمح مستورد

شراء 170 الف طن قمح مستورد

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة