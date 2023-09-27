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الصحة تكشف طرق تخزين لبن الأم وآليات استخدام.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 04:58 م
الصحة تكشف طرق تخزين لبن الأم وآليات استخدام.. اعرف التفاصيل لبن الأم
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن تخزين لبن الأم مشيرة إلى أن الرضاعة الطبيعية مهمة جدا للطفل.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات استخدام حليب الأم المخزن وذلك بالطرق التالية :- 

1️- حليب الأم الذي تم ضخه، والذي تم حفظه في الثلاجة، يجب تسخينه إلى درجة حرارة الغرفة فى وعاء مع ماء ساخن.

2️- يمكن إخراج حليب الأم المجمد ساعة قبل الإستخدام والتسخين في وعاء مع ماء ساخن، أو إذابته في درجة حرارة الغرفة.

3️- يمكن إخراج الحليب من المجمد إلى الثلاجة واستخدامه خلال 24 ساعة من لحظة اخراجه .

4️- يمكن استخدام بقايا الحليب الذي تم إذابته خلال 4 ساعات من لحظة الذوبان؛ لكن يجب رميه بعد ذلك.

5️- لا يجوز تسخين حليب الأم فى ماء يغلي أو في الميكروويف️.

 


الصحة

لبن الام

تخزين لبن الام

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