الصحة تكشف طرق تخزين لبن الأم وآليات استخدام.. اعرف التفاصيل

1️- حليب الأم الذي تم ضخه، والذي تم حفظه في الثلاجة، يجب تسخينه إلى درجة حرارة الغرفة فى وعاء مع ماء ساخن.



2️- يمكن إخراج حليب الأم المجمد ساعة قبل الإستخدام والتسخين في وعاء مع ماء ساخن، أو إذابته في درجة حرارة الغرفة.



3️- يمكن إخراج الحليب من المجمد إلى الثلاجة واستخدامه خلال 24 ساعة من لحظة اخراجه .



4️- يمكن استخدام بقايا الحليب الذي تم إذابته خلال 4 ساعات من لحظة الذوبان؛ لكن يجب رميه بعد ذلك.



5️- لا يجوز تسخين حليب الأم فى ماء يغلي أو في الميكروويف️.